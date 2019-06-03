Nerede deprem oldu? 3 Haziran en son depremler listesi
Deprem kuşakları üzerinde yer alan ve çok sayıda fay hattına sahip ülkemizde gün içinde irili ufaklı çok sayıda deprem meydana geliyor. Bu depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından ölçülüyor ve anlık olarak internet sitelerinden yayınlanıyor. Peki, nerelerde deprem oldu?
3 Haziran 2019 Pazartesi günü meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinden paylaşıldı. İşte, bugün meydana gelen en son depremlerin listesi, merkez üssü ve büyüklüğü...
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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07:59:10 38.8910 30.0067 20.6 -.- 1.7 -.- BUYUKASLIHANLAR-DUMLUPINAR (KUTAHYA)
07:25:04 36.7002 28.1398 75.3 -.- 3.2 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA)
06:12:57 38.6852 42.4220 1.9 -.- 2.7 -.- SAKA-AHLAT (BITLIS)
05:37:46 37.4505 36.9960 9.0 -.- 1.8 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)
05:30:55 38.6865 42.4463 14.4 -.- 2.3 -.- SAKA-AHLAT (BITLIS)
05:06:23 35.9920 33.9975 6.5 -.- 3.2 -.- AKDENIZ
03:34:14 35.7878 28.2358 3.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
03:22:22 38.9910 33.4442 5.2 -.- 1.6 -.- HACIBEKTASLI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
02:08:08 35.7730 27.1190 8.0 -.- 3.7 3.8 AKDENIZ
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