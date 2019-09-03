Nerede deprem oldu? 3 Eylül tarihli son depremler
Türkiye'nin farklı bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak resmi sayfası üzerinden paylaşıyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, 3 Eylül tarihli son depremler
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD'ın 3 Eylül tarihli son depremler listesine göre, günün en şiddetli depremi Girit Adası açıklarından geldi. 3.7 şiddetindeki deprem çevre illerde de kısa süreli paniğe neden oldu. İşte, 3 Eylül tarihinde yaşanan diğer depremler...
2019.09.03 07:07:02 38.7333 26.5548 9.9 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.09.03 06:30:09 34.9128 26.4475 82.9 -.- 3.7 3.6 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.09.03 04:27:53 38.1738 37.7952 5.0 -.- 2.6 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2019.09.03 03:17:36 35.6715 30.4530 31.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.03 03:14:31 35.8563 30.4088 21.7 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.03 03:09:06 35.8732 30.4048 12.9 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.03 01:10:37 36.9662 28.0827 12.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.09.03 00:18:11 39.3562 25.7985 14.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
Deprem profesörü Sözbilir'den korkutan açıklama
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'de tanımlanmış 13 tane fayın bulunduğunu açıkladı. Bu faylar içerisinde en önemlisinin Güzelbahçe'den başlayan ve Narlıdere, Balçova, Konak, Bornova Pınarbaşı'na kadar giden İzmir fayı olduğunu belirten Hasan Sözbilir, tamamen olmasa da fay üzerinde yerleşim alanlarının bulunduğunu aktardı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından hazırlanan bir proje kapsamında İzmir, Gülbahçe, Seferihisar, Yağcılar, Tuzla fayı üzerinde çalışma yürüttüklerini söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, çalışmalar kapsamında fayların özelliklerini öğrenmek için hendekler açtıklarını belirterek, "Biz proje kapsamında 5 fayı çalışıyoruz. Şimdiye kadar İzmir fayı ile Gülbahçe fayında hendekler açtık. Çok ilginç veriler var. Şu anda proje devam ettiği için açıklama yetkim yok. İzmir'de ilk kez bu proje kapsamında fayların içi açılarak, bakıldı" dedi. İzmir fayı üzerinde de incelemeler yaptıklarını belirten Prof. Dr. Sözbilir, "İzmir'de son büyük yıkıcı deprem, 1688 yılında oldu. Bu depremin sismik kaynağının İzmir fayı olduğu düşünülüyor. Çünkü İzmir fayına yakın binalar zarar gördü ve çoğu can kaybı bu fay üzerinde yaşandı. Hendek çalışması ile 1688 yılındaki depremi hangi fayın ürettiğini bulacağız" diye konuştu. Yine Seferihisar fayında hendek açtıklarını söyleyen Hasan Sözbilir, "Bu fay da önemli. 2005'te Gülbahçe fayı ile 5.7, 5.9 büyüklüğündeki depremi üreten fay. Bunların belli dönemlerde belli büyüklükte deprem ürettiklerini görüyoruz. 1992 yılında Tuzla fayı 6 büyüklüğünde bir deprem üretti. '6' değeri, Türkiye'deki bütün faylar için eşik bir değer. Bir fay 6'nın altında deprem ürettiğinde insanlar çok fazla etkilenmiyor. Binalar yıkılmıyor, zarar görüyor. Ama 6'yı geçtiğinde ölümler başlıyor" dedi.
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