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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.05.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Nerede deprem oldu? 29 Mayıs en son depremler listesi

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Nerede deprem oldu? 29 Mayıs en son depremler listesi

Bugün meydana gelen son depremler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Yurdun bazı bölgelerinde meydana gelen depremleri anlık olarak yayımlayan Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan gelen son depremlere yer verdi. İşte, 29 Mayıs 2019 son depremler listesi...

29 Mayıs 2019 Çarşamba günü meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinden paylaşıldı. İşte, bugün meydana gelen en son depremlerin listesi, merkez üssü ve büyüklükleri...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.05.29 10:58:40 38.4168 26.9883 13.3 -.- 1.1 -.- NARLIDERE (IZMIR) İlksel
2019.05.29 10:57:01 38.2377 27.0520 7.8 -.- 1.6 -.- YENIKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel
2019.05.29 10:29:42 35.2153 27.8998 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.29 10:21:57 39.1467 36.1827 3.5 -.- 2.0 -.- HACIYUSUF-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2019.05.29 10:12:28 36.9523 27.6305 4.5 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.29 09:43:50 39.1580 27.5857 0.0 -.- 1.4 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel
2019.05.29 08:30:40 37.3290 28.1152 0.0 -.- 1.5 -.- SAHINLER-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2019.05.29 07:49:04 37.4073 29.4770 11.1 -.- 2.2 -.- YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.05.29 07:16:51 40.6418 27.6787 7.9 -.- 2.0 -.- SARAYLAR-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2019.05.29 06:52:31 37.2695 38.7510 32.5 -.- 2.1 -.- BUYUKKARGILI-(SANLIURFA) İlksel
2019.05.29 05:20:26 35.7857 31.0830 8.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.29 04:20:53 37.1292 27.7598 7.6 -.- 2.1 -.- HASANLAR-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.29 04:05:56 38.5123 26.4653 9.7 -.- 1.6 -.- YAYLAKOY-KARABURUN (IZMIR) İlksel
2019.05.29 03:18:49 35.4297 27.5732 9.5 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.29 03:16:06 38.2440 27.0898 5.0 -.- 2.0 -.- AKCAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel
2019.05.29 03:11:35 38.3200 26.6005 8.0 -.- 1.6 -.- BARBAROS-URLA (IZMIR) İlksel
2019.05.29 03:07:39 36.9597 27.6380 10.3 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.29 02:15:48 39.7032 25.5670 7.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.05.29 02:10:37 36.8973 27.6317 11.1 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.29 02:02:27 40.6095 27.3838 19.7 -.- 1.7 -.- MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.05.29 00:15:33 35.2425 27.8750 6.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.29 00:09:25 37.5623 29.8865 5.0 -.- 2.0 -.- SAZAK-YESILOVA (BURDUR) İlksel

 

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