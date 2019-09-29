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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.09.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

Nerede deprem oldu? 29 Eylül tarihli son depremler

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Nerede deprem oldu? 29 Eylül tarihli son depremler

Türkiye'nin ana gündem konularından biri de deprem olmaya devam ediyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, 29 Eylül tarihli son depremler

26 Eylül'de İstanbul'da yaşanan 5.8 şiddetindeki depremin ardından Marmara Denizi beşik gibi sallanmaya devam ediyor.  Merkez üssü değişen artçı depremler, yurdun çeşitli bölgelerinde de hissediliyor. Günün en şiddetli depremlerinden biri Yalova'da yaşandı.

Yalova sabah 09.08 ve 09.10 saatlerinde gerçekleşen 2 sarsıntı yaşadı. Merkez üssü Yalova’nın Marmara Denizi açıkları olan ilk sarsıntı yerin 6.8 kilometre altında meydana geldi. Kandilli bu sarsıntının büyüklüğünü 2.9 olarak ölçtü. Bu sarsıntıdan 2 dakika sonra bir başka sarsıntı daha yaşandı. Yerin 9.96 kilometre altında yaşanan deprem 3.6 olarak kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu. 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                      
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------  
2019.09.29 09:40:10  40.8643   28.3190        5.8      -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                              
2019.09.29 09:23:59  40.7070   29.2733       12.1      -.-  1.6  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)             
2019.09.29 09:15:06  40.6970   29.2852        3.8      -.-  1.4  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)       
2019.09.29 09:10:57  40.6963   29.2728       10.6      -.-  3.6  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                (2019.09.29 09:10:57)
2019.09.29 09:08:22  40.7045   29.2768        6.8      -.-  2.9  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)             
2019.09.29 08:54:37  40.8532   28.2817       15.1      -.-  2.2  -.-   MARMARA DENIZI                          
2019.09.29 08:40:52  37.1243   26.7663        9.4      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)       
2019.09.29 08:36:12  40.8793   28.2962       10.9      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                       
2019.09.29 08:11:40  40.8695   28.2773       12.3      -.-  2.4  -.-   MARMARA DENIZI                              
2019.09.29 08:04:31  39.5010   25.8223        5.5      -.-  2.3  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)         
2019.09.29 07:45:44  38.9663   42.0200        6.3      -.-  2.4  -.-   GUNBATMAZ-BULANIK (MUS)     
2019.09.29 06:41:55  40.8788   28.2097        3.1      -.-  1.9  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        
2019.09.29 05:50:37  37.1320   28.4610       12.5      -.-  1.5  -.-   YARAS-(MUGLA)                      
2019.09.29 05:46:51  40.8908   28.3222        5.0      -.-  1.5  -.-   MARMARA DENIZI                      
2019.09.29 05:39:57  40.8683   28.2958        9.6      -.-  1.9  -.-   MARMARA DENIZI                
2019.09.29 05:32:19  36.4713   28.7383        4.2      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                          
2019.09.29 05:21:57  40.8630   28.2462       10.1      -.-  2.6  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.29 05:14:14  37.5590   26.7932        5.4      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                      
2019.09.29 05:11:12  38.0643   42.9135        5.5      -.-  1.6  -.-   ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN)                        
2019.09.29 05:09:12  40.8602   28.3010        5.0      -.-  2.0  -.-   MARMARA DENIZI                                 
2019.09.29 04:58:28  40.8560   28.2508        7.9      -.-  1.6  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        
2019.09.29 04:48:56  40.8722   28.2543        8.0      -.-  1.6  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)     
2019.09.29 04:27:53  40.8400   28.2703       15.8      -.-  1.9  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.29 04:25:14  40.8582   28.2377        8.2      -.-  1.4  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)     
2019.09.29 04:18:57  36.0087   27.2365       13.4      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                      
2019.09.29 04:05:10  35.9842   27.3227       11.6      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                     
2019.09.29 03:44:05  40.8095   28.9593        6.2      -.-  1.9  -.-   MARMARA DENIZI                                 
2019.09.29 03:31:11  40.9040   28.2348        9.2      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                
2019.09.29 03:05:05  38.9330   42.6988       15.9      -.-  1.4  -.-   DIZDAR-ADILCEVAZ (BITLIS)              
2019.09.29 02:57:20  40.0882   26.0487       11.4      -.-  1.0  -.-   ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           
2019.09.29 02:18:09  40.8730   28.2757        7.6      -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                              
2019.09.29 02:04:53  39.0288   26.0735        6.8      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                    
2019.09.29 01:37:05  40.8788   28.2462        9.0      -.-  1.9  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)   
2019.09.29 01:20:02  40.8692   28.3030       10.1      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                      
2019.09.29 01:09:33  40.8818   28.2193        7.9      -.-  1.8  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        
2019.09.29 01:08:59  38.7483   26.6583       20.7      -.-  1.7  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                 
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