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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.05.2019 - 07:26, Son Güncelleme:

Nerede deprem oldu? 27 Mayıs son depremler listesi

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Nerede deprem oldu? 27 Mayıs son depremler listesi

Deprem hattı üzerinde olan ülkemizin farklı bölge ve illerinde artçı depremler yaşanıyor. İkamet ettikleri şehirde depremi hisseden vatandaşlar merkez üssü ve şiddet bilgisini internet üzerinden araştırıyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu? İşte, 27 Mayıs tarihli deprem listesi...

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre Ankara bu sabah güne depremle uyandı. Ankara'da Pursaklar merkezli 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, Türkiye'de meydana gelen depremlerin güncel listesi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.05.27 06:52:35 39.9985 32.9535 5.0 -.- 3.0 3.0 PURSAKLAR (ANKARA) İlksel
2019.05.27 04:20:58 37.1307 27.7478 3.2 -.- 2.4 -.- KISIRLAR-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.27 04:07:45 37.1558 28.7228 10.3 -.- 1.3 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.05.27 03:23:04 37.1303 27.7438 5.7 -.- 2.5 -.- KISIRLAR-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.27 02:53:47 35.5520 28.5340 9.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.27 02:50:09 37.1415 27.7463 7.3 -.- 2.0 -.- KUZYAKA-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.27 02:36:01 38.3663 38.8077 7.7 -.- 2.2 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2019.05.27 02:15:53 37.0942 27.7140 9.4 -.- 1.3 -.- BEYCILER-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.27 02:13:55 37.1255 27.7560 4.0 -.- 2.6 -.- BALCILAR-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.27 02:13:09 37.1345 27.7420 6.1 -.- 2.3 -.- KISIRLAR-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.27 01:52:40 37.7400 27.9630 14.5 -.- 1.2 -.- HALLACLAR-CINE (AYDIN) İlksel
2019.05.27 01:31:02 37.1278 27.7563 11.3 -.- 1.3 -.- BALCILAR-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.27 01:24:07 37.1225 27.7548 8.1 -.- 1.8 -.- BALCILAR-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.26 23:38:58 36.4465 27.6235 7.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

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