Nerede deprem oldu? 27 Mayıs son depremler listesi
Deprem hattı üzerinde olan ülkemizin farklı bölge ve illerinde artçı depremler yaşanıyor. İkamet ettikleri şehirde depremi hisseden vatandaşlar merkez üssü ve şiddet bilgisini internet üzerinden araştırıyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu? İşte, 27 Mayıs tarihli deprem listesi...
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre Ankara bu sabah güne depremle uyandı. Ankara'da Pursaklar merkezli 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, Türkiye'de meydana gelen depremlerin güncel listesi...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.05.27 06:52:35 39.9985 32.9535 5.0 -.- 3.0 3.0 PURSAKLAR (ANKARA) İlksel
2019.05.27 04:20:58 37.1307 27.7478 3.2 -.- 2.4 -.- KISIRLAR-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.27 04:07:45 37.1558 28.7228 10.3 -.- 1.3 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.05.27 03:23:04 37.1303 27.7438 5.7 -.- 2.5 -.- KISIRLAR-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.27 02:53:47 35.5520 28.5340 9.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.27 02:50:09 37.1415 27.7463 7.3 -.- 2.0 -.- KUZYAKA-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.27 02:36:01 38.3663 38.8077 7.7 -.- 2.2 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2019.05.27 02:15:53 37.0942 27.7140 9.4 -.- 1.3 -.- BEYCILER-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.27 02:13:55 37.1255 27.7560 4.0 -.- 2.6 -.- BALCILAR-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.27 02:13:09 37.1345 27.7420 6.1 -.- 2.3 -.- KISIRLAR-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.27 01:52:40 37.7400 27.9630 14.5 -.- 1.2 -.- HALLACLAR-CINE (AYDIN) İlksel
2019.05.27 01:31:02 37.1278 27.7563 11.3 -.- 1.3 -.- BALCILAR-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.27 01:24:07 37.1225 27.7548 8.1 -.- 1.8 -.- BALCILAR-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.26 23:38:58 36.4465 27.6235 7.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
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