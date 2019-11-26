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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.11.2019 - 07:47, Son Güncelleme:

Nerede deprem oldu? 26 Kasım tarihli son depremler

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Nerede deprem oldu? 26 Kasım tarihli son depremler

Bir deprem oluştuğunda, bu depremin herhangi bir noktadaki şiddetini belirlemek için, o bölgede meydana gelen etkiler gözlenir. Bu izlenimler, Şiddet Cetvelinde hangi şiddet derecesi tanımına uygunsa, depremin şiddeti, o şiddet derecesi olarak değerlendirilir.

Örneğin; depremin neden olduğu etkiler, şiddet cetvelinde VIII şiddet olarak tanımlanan bulguları içeriyorsa, o deprem VIII şiddetinde bir deprem olarak tariflenir. Deprem Şiddet Cetvellerinde, şiddetler Romen rakamıyla gösterilmektedir. Bugün kullanılan başlıca şiddet cetvelleri değiştirilmiştir. Bunlar, “Mercalli Cetveli (MM)” ve “Medvedev-Sponheur-Karnik (MSK)” şiddet cetvelidir. Her iki cetvelde de XII şiddet derecesini kapsamaktadır.

Bu cetvellere göre, şiddeti V ve daha küçük olan depremler genellikle yapılarda hasar meydana getirmezler ve insanların depremi hissetme şekillerine göre değerlendirilirler.

VI-XII arasındaki şiddetler ise, depremlerin yapılarda meydana getirdiği hasar ve arazide oluşturduğu kırılma, yarılma, heyelan gibi bulgulara dayanılarak değerlendirilmektedir.

Depremin büyüklüğü; deprem sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Enerjinin doğrudan doğruya ölçülmesi olanağı olmadığından, Amerika Birleşik Devletlerinden Prof. C. Richter tarafından 1930 yıllarında bulunan bir yöntemle depremlerin aletsel bir ölçüsü olan “Magnitüd” tanımlanmıştır. Prof. Richter, episantrdan 100 km. uzaklıkta ve sert zemine yerleştirilmiş özel bir sismografla (2800 büyütmeli, özel periyodu 0.8 saniye ve %80 sönümü olan bir Wood-Anderson torsiyon Sismografı ile) kaydedilmiş zemin hareketinin mikron cinsinden (1 mikron 1/1000 mm) ölçülen maksimum genliğinin 10 tabanına göre logaritmasını bir depremin “magnitüdü” olarak tanımlamıştır..

Bugüne dek olan depremler istatistik olarak incelendiğinde kaydedilen en büyük magnitüd değerinin 8.9 olduğu görülmektedir. (31 Ocak 1906 Colombiya-Ekvator ve 2 Mart 1933 Sanriku-Japonya depremleri).

Magnitüd, aletsel ve gözlemsel magnitüd değerleri olmak üzere iki gruba ayrılabilmektedir.

Aletsel magnitüd, yukarıda da belirtildiği üzere, standart bir sismografla kaydedilen deprem hareketinin maksimum genlik ve periyot değeri ve alet kalibrasyon fonksiyonlarının kullanılması ile yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilmektedir. Aletsel magnitüd değeri, gerek hacim dalgaları ve gerekse yüzey dalgalarından hesaplanmaktadır.

Genel olarak, hacim dalgalarından hesaplanan magnitüdler (m), ile yüzey dalgalarından hesaplanan magnitüdler de (M) ile gösterilmektedir. Her iki magnitüd değerini birbirine dönüştürecek bazı bağıntılar mevcuttur.

Gözlemsel magnitüd değeri ise, gözlemsel inceleme sonucu elde edilen episantr şiddetinden hesaplanmaktadır. Ancak, bu tür hesaplamalarda, magnitüd-şiddet bağıntısının bölgeden bölgeye değiştiği de göz önünde tutulmalıdır.

Gözlemevleri tarafından bildirilen bu depremin magnitüdü depremin enerjisi hakkında fikir vermez. Çünkü deprem sığ veya derin odaklı olabilir. Magnitüdü aynı olan iki depremden sığ olanı daha çok hasar yaparken, derin olanı daha az hasar yapacağından arada bir fark olacaktır. Yine de Richter ölçeği (magnitüd) depremlerin özelliklerini saptamada çok önemli bir unsur olmaktadır..

Depremlerin şiddet ve magnitüdleri arasında birtakım ampirik bağıntılar çıkarılmıştır. Bu bağıntılardan şiddet ve magnitüd değerleri arasındaki dönüşümleri aşağıdaki gibi verilebilir..

Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son günlerin en şiddetli depremi Arnavutluk’tan geldi. Deprem Yunanistan, İtalya, Karadağ, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Sırbistan'da da hissedildi. Haberler ardından Türkiye’deki depremler de bir kez daha gündeme geldi. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son depremler

Deprem, dünyanın ana gündem konularından biri olmaya devam ediyor. Fay hattı üzerinde bulunan ülkemizin çeşitli illerinde de irili-ufaklı artçı depremler yaşanıyor. Uzmanlar, özellikle İstanbul için büyük deprem uyarılarında bulunuyor. Son zamanlarda sıklıkla yaşanan deprem haberleri sonrası vatandaşlar deprem aramaları oldukça hız kazandı. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, 26 Kasım tarihli son depremler

Son günlerde Türkiye'nin farklı şehirlerinde irili ufaklı depremler yaşanıyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.  Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) depremlere ilişkin bilgileri resmi sayfasından paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor. 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği 
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------   
2019.11.26 07:30:12  37.7968   29.6900        5.5      -.-  1.8  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                 
2019.11.26 06:54:05  37.8372   29.7573       11.5      -.-  1.4  -.-   SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)                
2019.11.26 06:24:53  37.7653   27.0992        4.8      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                   
2019.11.26 06:19:59  40.6382   28.9275       19.3      -.-  1.2  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)       
2019.11.26 05:54:40  37.0993   30.4625        9.4      -.-  2.1  -.-   BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA)               
2019.11.26 05:31:35  38.0077   26.9993        8.3      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                  
2019.11.26 05:18:58  37.6898   27.0678        8.1      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     
2019.11.26 05:18:21  37.7707   27.1380        7.3      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     
2019.11.26 05:12:20  37.7568   27.1093        5.3      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)               
2019.11.26 04:57:12  37.7810   27.1038        7.1      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                      
2019.11.26 04:38:22  37.7577   27.1445       10.5      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     
2019.11.26 04:12:54  37.0217   31.0670       17.3      -.-  2.0  -.-   ALACAMI-SERIK (ANTALYA)                 
2019.11.26 04:08:10  39.1407   29.0738        6.8      -.-  1.8  -.-   SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)                 
2019.11.26 04:03:12  39.3948   26.1653        7.8      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)               
2019.11.26 03:46:30  37.7872   27.1605        3.1      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)              
2019.11.26 03:43:11  37.7627   27.1382        4.9      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)          
2019.11.26 03:40:26  37.7977   27.1503        2.6      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    
2019.11.26 03:37:19  37.7657   27.1042        9.3      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     
2019.11.26 03:36:54  37.7927   27.1292        4.7      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    
2019.11.26 03:35:25  37.7113   26.9688       25.6      -.-  1.2  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          
2019.11.26 03:34:28  37.7260   27.2352        3.8      -.-  2.1  -.-   GUZELCAMLI-KUSADASI (AYDIN)                        
2019.11.26 03:32:34  37.7565   27.1057        5.4      -.-  2.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                
2019.11.26 03:29:53  37.6473   27.1007       12.6      -.-  1.5  -.-   DOGANBEY-SOKE (AYDIN)                              
2019.11.26 03:26:46  37.7892   27.1633        6.3      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)              
2019.11.26 03:25:43  37.7395   27.1118        6.6      -.-  2.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                      
2019.11.26 01:05:07  37.7832   27.1543        5.0      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     
2019.11.26 00:55:41  37.7732   27.0998        5.1      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                
2019.11.26 00:08:59  41.2713   24.6397        4.7      -.-  2.9  2.8   YUNANISTAN                                        
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