Nerede deprem oldu? 26 Kasım tarihli son depremler



Bir deprem oluştuğunda, bu depremin herhangi bir noktadaki şiddetini belirlemek için, o bölgede meydana gelen etkiler gözlenir. Bu izlenimler, Şiddet Cetvelinde hangi şiddet derecesi tanımına uygunsa, depremin şiddeti, o şiddet derecesi olarak değerlendirilir.

Örneğin; depremin neden olduğu etkiler, şiddet cetvelinde VIII şiddet olarak tanımlanan bulguları içeriyorsa, o deprem VIII şiddetinde bir deprem olarak tariflenir. Deprem Şiddet Cetvellerinde, şiddetler Romen rakamıyla gösterilmektedir. Bugün kullanılan başlıca şiddet cetvelleri değiştirilmiştir. Bunlar, “Mercalli Cetveli (MM)” ve “Medvedev-Sponheur-Karnik (MSK)” şiddet cetvelidir. Her iki cetvelde de XII şiddet derecesini kapsamaktadır.

Bu cetvellere göre, şiddeti V ve daha küçük olan depremler genellikle yapılarda hasar meydana getirmezler ve insanların depremi hissetme şekillerine göre değerlendirilirler.

VI-XII arasındaki şiddetler ise, depremlerin yapılarda meydana getirdiği hasar ve arazide oluşturduğu kırılma, yarılma, heyelan gibi bulgulara dayanılarak değerlendirilmektedir.

Depremin büyüklüğü; deprem sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Enerjinin doğrudan doğruya ölçülmesi olanağı olmadığından, Amerika Birleşik Devletlerinden Prof. C. Richter tarafından 1930 yıllarında bulunan bir yöntemle depremlerin aletsel bir ölçüsü olan “Magnitüd” tanımlanmıştır. Prof. Richter, episantrdan 100 km. uzaklıkta ve sert zemine yerleştirilmiş özel bir sismografla (2800 büyütmeli, özel periyodu 0.8 saniye ve %80 sönümü olan bir Wood-Anderson torsiyon Sismografı ile) kaydedilmiş zemin hareketinin mikron cinsinden (1 mikron 1/1000 mm) ölçülen maksimum genliğinin 10 tabanına göre logaritmasını bir depremin “magnitüdü” olarak tanımlamıştır..

Bugüne dek olan depremler istatistik olarak incelendiğinde kaydedilen en büyük magnitüd değerinin 8.9 olduğu görülmektedir. (31 Ocak 1906 Colombiya-Ekvator ve 2 Mart 1933 Sanriku-Japonya depremleri).

Magnitüd, aletsel ve gözlemsel magnitüd değerleri olmak üzere iki gruba ayrılabilmektedir.

Aletsel magnitüd, yukarıda da belirtildiği üzere, standart bir sismografla kaydedilen deprem hareketinin maksimum genlik ve periyot değeri ve alet kalibrasyon fonksiyonlarının kullanılması ile yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilmektedir. Aletsel magnitüd değeri, gerek hacim dalgaları ve gerekse yüzey dalgalarından hesaplanmaktadır.

Genel olarak, hacim dalgalarından hesaplanan magnitüdler (m), ile yüzey dalgalarından hesaplanan magnitüdler de (M) ile gösterilmektedir. Her iki magnitüd değerini birbirine dönüştürecek bazı bağıntılar mevcuttur.

Gözlemsel magnitüd değeri ise, gözlemsel inceleme sonucu elde edilen episantr şiddetinden hesaplanmaktadır. Ancak, bu tür hesaplamalarda, magnitüd-şiddet bağıntısının bölgeden bölgeye değiştiği de göz önünde tutulmalıdır.

Gözlemevleri tarafından bildirilen bu depremin magnitüdü depremin enerjisi hakkında fikir vermez. Çünkü deprem sığ veya derin odaklı olabilir. Magnitüdü aynı olan iki depremden sığ olanı daha çok hasar yaparken, derin olanı daha az hasar yapacağından arada bir fark olacaktır. Yine de Richter ölçeği (magnitüd) depremlerin özelliklerini saptamada çok önemli bir unsur olmaktadır..

Depremlerin şiddet ve magnitüdleri arasında birtakım ampirik bağıntılar çıkarılmıştır. Bu bağıntılardan şiddet ve magnitüd değerleri arasındaki dönüşümleri aşağıdaki gibi verilebilir..

Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son günlerin en şiddetli depremi Arnavutluk’tan geldi. Deprem Yunanistan, İtalya, Karadağ, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Sırbistan'da da hissedildi. Haberler ardından Türkiye’deki depremler de bir kez daha gündeme geldi. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son depremler

Deprem, dünyanın ana gündem konularından biri olmaya devam ediyor. Fay hattı üzerinde bulunan ülkemizin çeşitli illerinde de irili-ufaklı artçı depremler yaşanıyor. Uzmanlar, özellikle İstanbul için büyük deprem uyarılarında bulunuyor. Son zamanlarda sıklıkla yaşanan deprem haberleri sonrası vatandaşlar deprem aramaları oldukça hız kazandı. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, 26 Kasım tarihli son depremler Son günlerde Türkiye'nin farklı şehirlerinde irili ufaklı depremler yaşanıyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) depremlere ilişkin bilgileri resmi sayfasından paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor. Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.11.26 07:30:12 37.7968 29.6900 5.5 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.11.26 06:54:05 37.8372 29.7573 11.5 -.- 1.4 -.- SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) 2019.11.26 06:24:53 37.7653 27.0992 4.8 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.11.26 06:19:59 40.6382 28.9275 19.3 -.- 1.2 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) 2019.11.26 05:54:40 37.0993 30.4625 9.4 -.- 2.1 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) 2019.11.26 05:31:35 38.0077 26.9993 8.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.11.26 05:18:58 37.6898 27.0678 8.1 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.11.26 05:18:21 37.7707 27.1380 7.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.11.26 05:12:20 37.7568 27.1093 5.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.11.26 04:57:12 37.7810 27.1038 7.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.11.26 04:38:22 37.7577 27.1445 10.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.11.26 04:12:54 37.0217 31.0670 17.3 -.- 2.0 -.- ALACAMI-SERIK (ANTALYA) 2019.11.26 04:08:10 39.1407 29.0738 6.8 -.- 1.8 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 2019.11.26 04:03:12 39.3948 26.1653 7.8 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2019.11.26 03:46:30 37.7872 27.1605 3.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.11.26 03:43:11 37.7627 27.1382 4.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.11.26 03:40:26 37.7977 27.1503 2.6 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.11.26 03:37:19 37.7657 27.1042 9.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.11.26 03:36:54 37.7927 27.1292 4.7 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.11.26 03:35:25 37.7113 26.9688 25.6 -.- 1.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) 2019.11.26 03:34:28 37.7260 27.2352 3.8 -.- 2.1 -.- GUZELCAMLI-KUSADASI (AYDIN) 2019.11.26 03:32:34 37.7565 27.1057 5.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.11.26 03:29:53 37.6473 27.1007 12.6 -.- 1.5 -.- DOGANBEY-SOKE (AYDIN) 2019.11.26 03:26:46 37.7892 27.1633 6.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.11.26 03:25:43 37.7395 27.1118 6.6 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.11.26 01:05:07 37.7832 27.1543 5.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.11.26 00:55:41 37.7732 27.0998 5.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.11.26 00:08:59 41.2713 24.6397 4.7 -.- 2.9 2.8 YUNANISTAN

False