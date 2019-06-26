Nerede deprem oldu? 26 Haziran tarihli son depremler listesi
Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen deprem haberleri ardından son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Merkez üssünde gerçekleşen depremler çevre illerde de hissediliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, 26 Haziran tarihli son depremler listesi
Günün en şiddetli deprem haberi Akdeniz'den geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de sabah saat 08.16'da büyüklüğü 4.0 olarak ölçülen bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem kısa sürede paniğe neden oldu. Depremin merkez üssü, saati ve derinliği gibi bilgilere AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi sayfası üzerinden ulaşılabiliyor. İşte, 26 Haziran tarihli son depremler listesi...
|Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
|---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
|2019.06.26 08:16:38 33.9700 25.1000 10.0 -.- 3.9 -.- EASTERN MEDITERRANEAN SEA
|2019.06.26 07:36:56 37.0895 27.6375 5.0 -.- 2.3 -.- SAZKOY-BODRUM (MUGLA)
|2019.06.26 06:51:13 35.9042 28.1277 71.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
|2019.06.26 06:08:53 39.6915 27.9700 5.4 -.- 1.5 -.- AYSEBACI-(BALIKESIR)
|2019.06.26 05:13:18 35.7243 30.5485 20.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
|2019.06.26 05:09:53 38.7000 31.5275 5.9 -.- 1.7 -.- KARAKISLA-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
|2019.06.26 04:33:02 36.9943 30.2113 2.7 -.- 2.2 -.- TATKOY-KORKUTELI (ANTALYA)
|2019.06.26 03:41:51 34.3172 26.5727 4.8 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|2019.06.26 01:39:51 41.4523 42.7152 7.3 -.- 2.7 -.- ASIKUZEYIR-POSOF (ARDAHAN)
|2019.06.26 01:07:48 37.0883 32.9522 7.8 -.- 2.3 -.- BASKISLA-(KARAMAN)
|2019.06.26 01:05:23 38.9330 43.7628 5.0 -.- 3.1 3.1 YUMAKLI-MURADIYE (VAN)
|2019.06.26 01:03:31 38.1153 28.9072 5.0 -.- 2.1 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI)
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