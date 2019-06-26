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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.06.2019 - 08:45, Son Güncelleme:

Nerede deprem oldu? 26 Haziran tarihli son depremler listesi

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Nerede deprem oldu? 26 Haziran tarihli son depremler listesi

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen deprem haberleri ardından son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Merkez üssünde gerçekleşen depremler çevre illerde de hissediliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, 26 Haziran tarihli son depremler listesi

Günün en şiddetli deprem haberi Akdeniz'den geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de sabah saat 08.16'da büyüklüğü 4.0 olarak ölçülen bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem kısa sürede paniğe neden oldu. Depremin merkez üssü, saati ve derinliği gibi bilgilere AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi sayfası üzerinden ulaşılabiliyor. İşte, 26 Haziran tarihli son depremler listesi...

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------  
2019.06.26 08:16:38  33.9700   25.1000       10.0      -.-  3.9  -.-   EASTERN MEDITERRANEAN SEA                    
2019.06.26 07:36:56  37.0895   27.6375        5.0      -.-  2.3  -.-   SAZKOY-BODRUM (MUGLA)                        
2019.06.26 06:51:13  35.9042   28.1277       71.2      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                        
2019.06.26 06:08:53  39.6915   27.9700        5.4      -.-  1.5  -.-   AYSEBACI-(BALIKESIR)                              
2019.06.26 05:13:18  35.7243   30.5485       20.7      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                         
2019.06.26 05:09:53  38.7000   31.5275        5.9      -.-  1.7  -.-   KARAKISLA-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)             
2019.06.26 04:33:02  36.9943   30.2113        2.7      -.-  2.2  -.-   TATKOY-KORKUTELI (ANTALYA)                   
2019.06.26 03:41:51  34.3172   26.5727        4.8      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)               
2019.06.26 01:39:51  41.4523   42.7152        7.3      -.-  2.7  -.-   ASIKUZEYIR-POSOF (ARDAHAN)                 
2019.06.26 01:07:48  37.0883   32.9522        7.8      -.-  2.3  -.-   BASKISLA-(KARAMAN)                 
2019.06.26 01:05:23  38.9330   43.7628        5.0      -.-  3.1  3.1   YUMAKLI-MURADIYE (VAN)                  
2019.06.26 01:03:31  38.1153   28.9072        5.0      -.-  2.1  -.-   CAMKOY-BULDAN (DENIZLI)               
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