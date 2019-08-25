Nerede deprem oldu? 25 Ağustos deprem listesi!
Son depremler, 25 Ağustos Pazar gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 25 Ağustos tarihli son depremler listesi
25 Ağustos Pazar günü gerçekleşen son depremler, birçok bölgede vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 25 Ağustos Pazar günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
SON DEPREMLER
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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06:48:35 39.5413 23.8923 23.8 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN
06:46:20 39.0647 27.6945 6.2 -.- 2.1 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA)
06:04:01 37.8052 29.7465 9.2 -.- 2.1 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI)
05:27:08 39.3057 41.9858 8.7 -.- 1.5 -.- KARAKOPRU-KARACOBAN (ERZURUM)
05:11:18 37.8315 29.6720 14.0 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI)
04:27:27 38.8918 43.5218 2.7 -.- 2.4 -.- COLPAN-(VAN)
04:05:27 34.2578 32.2873 6.8 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
03:48:23 39.0258 27.6365 5.2 -.- 1.2 -.- UCAVLU-AKHISAR (MANISA)
03:21:04 37.8160 29.6563 8.4 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI)
02:06:48 39.4677 26.2990 5.5 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
01:59:21 39.5413 26.1827 5.4 -.- 2.5 -.- YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE)
01:41:42 38.2967 44.9910 27.3 -.- 2.5 -.- IRAN
01:31:23 40.9095 28.7518 6.3 -.- 1.7 -.- AVCILAR (ISTANBUL)
01:17:40 40.0082 42.8803 5.0 -.- 1.4 -.- KORPINAR-KAGIZMAN (KARS)
01:16:33 39.4778 26.2835 9.2 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
01:05:47 39.4892 26.2278 6.5 -.- 2.1 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE)
00:57:33 38.8302 34.1518 5.4 -.- 1.8 -.- ULUPINAR-(KIRSEHIR)
00:45:22 39.9808 42.8495 9.1 -.- 3.1 3.2 KORPINAR-KAGIZMAN (KARS)
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