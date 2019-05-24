Nerede deprem oldu? 24 Mayıs deprem listesi!
Son depremler, 24 Mayıs Cuma gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 24 Mayıs tarihli son depremler listesi
24 Mayıs Cuma günü gerçekleşen son depremler, birçok bölgede vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 24 Mayıs Cuma günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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06:07:42 37.1267 27.7357 7.8 -.- 3.1 3.1 KISIRLAR-MILAS (MUGLA)
05:58:23 37.1315 27.7657 4.8 -.- 2.3 -.- SOGUTCUK-MILAS (MUGLA)
05:50:28 38.5032 26.8067 8.7 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
05:21:43 37.1290 27.7500 9.3 -.- 1.4 -.- KISIRLAR-MILAS (MUGLA)
05:11:07 38.1250 27.2272 5.4 -.- 1.7 -.- KARAKUYU-MENDERES (IZMIR)
04:55:13 38.4235 42.9285 15.6 -.- 2.2 -.- ALTINSAC-GEVAS (VAN)
04:34:12 37.1317 27.7297 7.7 -.- 1.6 -.- KISIRLAR-MILAS (MUGLA)
03:40:09 36.4592 27.6813 11.9 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:31:22 37.1427 27.7338 10.3 -.- 2.8 -.- KUZYAKA-MILAS (MUGLA)
03:28:28 40.2348 29.4375 10.0 -.- 1.8 -.- MARMARACIK-YENISEHIR (BURSA)
02:57:56 37.1253 27.7557 10.0 -.- 1.4 -.- BALCILAR-MILAS (MUGLA)
02:52:38 37.1250 27.7293 6.0 -.- 1.9 -.- KISIRLAR-MILAS (MUGLA)
02:28:43 37.1262 27.7550 10.2 -.- 1.2 -.- BALCILAR-MILAS (MUGLA)
01:41:20 37.1433 27.7468 7.8 -.- 2.4 -.- KUZYAKA-MILAS (MUGLA)
01:30:39 37.1398 27.7638 19.0 -.- 1.2 -.- SOGUTCUK-MILAS (MUGLA)
01:23:46 38.1217 27.2307 5.4 -.- 1.4 -.- KARAKUYU-MENDERES (IZMIR)
01:21:51 37.4487 38.6522 6.2 -.- 2.0 -.- YIGINAK-(SANLIURFA)
00:25:06 39.7418 33.2945 7.6 -.- 1.5 -.- YUKARIKAMISLI-ELMADAG (ANKARA)
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