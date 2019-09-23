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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.09.2019 - 07:32, Son Güncelleme:

Nerede deprem oldu? 23 Eylül Kandilli son depremler listesi

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Nerede deprem oldu? 23 Eylül Kandilli son depremler listesi

Ülkemizde meydana gelen depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından ölçülüyor ve anlık olarak internet sitesinden ilan ediliyor. İkamet ettikleri şehirlerde irili ufaklı sarsıntıları hisseden vatandaşlar da son olarak nerede deprem meydana geldiğini merak ediyor. Peki, en son nerede deprem oldu?

23 Eylül 2019 Pazartesi günü meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinden paylaşıldı. İşte, bugün meydana gelen en son depremlerin listesi, merkez üssü ve büyüklüğü hakkında tüm ayrıntılar...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.09.23 07:17:19 39.6790 25.6025 12.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.09.23 05:09:11 39.5202 25.9073 5.5 -.- 2.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.23 05:06:20 38.7955 43.4888 8.5 -.- 2.6 -.- DEREBEY-(VAN) İlksel
2019.09.23 04:35:03 38.1107 32.4490 3.8 -.- 2.2 -.- BAGRIKURT-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2019.09.23 03:53:54 39.5977 26.4345 12.2 -.- 1.7 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.09.23 03:19:12 38.5193 26.8578 4.5 -.- 1.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.23 02:56:21 40.8573 28.2368 9.8 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.23 02:19:27 36.9882 27.8112 15.7 -.- 3.0 2.8 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.09.23 02:06:24 38.1497 27.5028 10.5 -.- 3.0 2.8 YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR) REVIZE01 (2019.09.23 02:06:23)
2019.09.23 01:25:17 36.9677 27.8587 5.0 -.- 2.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.09.23 00:43:48 38.7342 26.5747 4.6 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.23 00:43:09 38.8867 26.6837 18.7 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.09.23 00:17:38 38.1210 26.8137 11.8 -.- 3.0 2.9 KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR) İlksel
2019.09.23 00:05:36 40.4600 26.8145 10.9 -.- 1.5 -.- DEMIRTEPE-GELIBOLU (CANAKKALE) İlksel

 

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