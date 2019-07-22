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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.07.2019 - 08:35, Son Güncelleme:

Nerede deprem oldu? 22 Temmuz son depremler listesi

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Nerede deprem oldu? 22 Temmuz son depremler listesi

Türkiye’nin farklı bölgelerinden deprem haberleri geliyor. Gün içerisinde yaşanan depremler anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu? İşte, 22 Temmuz 2019 tarihli son depremlerle ilgili bilgiler...

Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 22 Temmuz tarihli son depremler listesi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.07.22 08:10:42 38.4797 37.3010 7.8 -.- 1.6 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2019.07.22 05:50:04 37.3273 29.8262 15.0 -.- 1.8 -.- TEFENNI (BURDUR) İlksel
2019.07.22 05:26:16 40.0637 38.7848 5.0 -.- 2.7 -.- ARSLANCA-GOLOVA (SIVAS) İlksel
2019.07.22 04:41:00 39.4642 26.9527 8.9 -.- 2.0 -.- TAYLIELI-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2019.07.22 04:39:55 36.9768 27.6198 8.1 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.07.22 03:57:12 38.7190 43.6885 18.8 -.- 1.8 -.- YUKARIGUNEYCE-(VAN) İlksel
2019.07.22 03:32:07 37.3627 29.8240 7.6 -.- 2.1 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel
2019.07.22 02:34:18 37.4112 36.2757 5.0 -.- 2.2 -.- KUMARLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2019.07.22 02:17:14 40.2158 27.3842 5.8 -.- 2.0 -.- SAZOBA-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.07.22 01:38:38 37.2985 29.7755 29.5 -.- 2.0 -.- TEFENNI (BURDUR) İlksel
2019.07.22 01:37:52 37.3403 29.8397 9.5 -.- 2.0 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel
2019.07.22 00:50:05 35.2078 27.6925 8.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.07.22 00:28:14 37.3870 29.7938 6.9 -.- 1.9 -.- KILCAN-KARAMANLI (BURDUR) İlksel
2019.07.22 00:14:49 38.3920 37.2550 9.9 -.- 1.5 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2019.07.22 00:13:40 37.3472 29.8403 19.1 -.- 1.5 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel
2019.07.22 00:06:02 36.1895 28.6252 27.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.07.21 23:52:17 37.4510 29.8052 8.8 -.- 1.9 -.- CALTEPE-YESILOVA (BURDUR) İlksel

 

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