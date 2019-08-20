Nerede deprem oldu? 20 Ağustos deprem listesi!
Son depremler, 20 Ağustos Salı gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 20 Ağustos tarihli son depremler listesi
20 Ağustos Salı günü gerçekleşen son depremler, birçok bölgede vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 20 Ağustos Salı günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
05:07:34 39.9077 33.0472 7.4 -.- 3.4 3.1 MAMAK (ANKARA)
02:41:02 40.8965 30.8338 13.1 -.- 2.2 -.- PAZARCIK-GUMUSOVA (DUZCE)
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