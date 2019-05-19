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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.05.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

Nerede deprem oldu? 19 Mayıs tarihli son depremlerin listesi...

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Nerede deprem oldu? 19 Mayıs tarihli son depremlerin listesi...

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremler listesine yenilerini eklemeye devam ediyor. Ülkemizin farklı yerlerinde yaşananlar artçı depremler, çevre il ve ilçelerde de hissediliyor. İşte, 19 Mayıs tarihli son depremlerin listesi...

Günün en şiddetli depremlerinden biri Denliz’de yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05:10’da merkez üssü Denizli Acıpayam olan 3,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 4.6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Can ve mal kaybının olmadığı deprem çevre illerde de hissedildi. Peki, başka nerelerde deprem oldu?

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                            
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------  
2019.05.19 09:43:59  38.9202   26.1262        9.6      -.-  3.7  3.7   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                       
2019.05.19 09:13:38  38.8667   27.5308        7.8      -.-  2.3  -.-   SEYITOBA-SARUHANLI (MANISA)                   
2019.05.19 08:38:34  39.3862   26.3267        7.3      -.-  2.3  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                   
2019.05.19 08:02:59  37.3993   29.4567        4.2      -.-  1.5  -.-   YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)                 
2019.05.19 07:10:28  36.4260   28.6522       20.1      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                   
2019.05.19 05:42:33  39.5038   37.4682        1.2      -.-  3.0  -.-   CAVDAR-ULAS (SIVAS)                
2019.05.19 05:10:32  37.5092   29.4078        4.6      -.-  3.1  3.1   KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI)    
2019.05.19 04:06:07  40.7928   30.7087        8.3      -.-  1.9  -.-   LUTFIYEKOSK-HENDEK (SAKARYA)                    
2019.05.19 03:17:48  36.9857   30.3773        6.3      -.-  1.9  -.-   SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA)                      
2019.05.19 02:53:15  40.6638   28.9537       16.6      -.-  1.6  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         

 

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