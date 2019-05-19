Nerede deprem oldu? 19 Mayıs tarihli son depremlerin listesi...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremler listesine yenilerini eklemeye devam ediyor. Ülkemizin farklı yerlerinde yaşananlar artçı depremler, çevre il ve ilçelerde de hissediliyor. İşte, 19 Mayıs tarihli son depremlerin listesi...
Günün en şiddetli depremlerinden biri Denliz’de yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05:10’da merkez üssü Denizli Acıpayam olan 3,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 4.6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Can ve mal kaybının olmadığı deprem çevre illerde de hissedildi. Peki, başka nerelerde deprem oldu?
|Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
|---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
|2019.05.19 09:43:59 38.9202 26.1262 9.6 -.- 3.7 3.7 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|2019.05.19 09:13:38 38.8667 27.5308 7.8 -.- 2.3 -.- SEYITOBA-SARUHANLI (MANISA)
|2019.05.19 08:38:34 39.3862 26.3267 7.3 -.- 2.3 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|2019.05.19 08:02:59 37.3993 29.4567 4.2 -.- 1.5 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)
|2019.05.19 07:10:28 36.4260 28.6522 20.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
|2019.05.19 05:42:33 39.5038 37.4682 1.2 -.- 3.0 -.- CAVDAR-ULAS (SIVAS)
|2019.05.19 05:10:32 37.5092 29.4078 4.6 -.- 3.1 3.1 KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI)
|2019.05.19 04:06:07 40.7928 30.7087 8.3 -.- 1.9 -.- LUTFIYEKOSK-HENDEK (SAKARYA)
|2019.05.19 03:17:48 36.9857 30.3773 6.3 -.- 1.9 -.- SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA)
|2019.05.19 02:53:15 40.6638 28.9537 16.6 -.- 1.6 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
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