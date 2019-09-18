Nerede deprem oldu? 18 Eylül deprem listesi!
Son depremler, 18 Eylül Çarşamba gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 18 Eylül tarihli son depremler listesi
18 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen son depremler, birçok bölgede vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 18 Eylül Çarşamba günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
05:04:34 36.2317 27.5705 5.0 -.- 2.1 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
04:53:29 35.6370 25.6848 52.6 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:40:15 37.5473 26.8515 5.7 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
02:23:31 38.7268 43.0937 5.0 -.- 2.2 -.- VAN GOLU
00:09:39 37.4985 26.6805 6.4 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
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