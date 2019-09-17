Nerede deprem oldu? 17 Eylül Kandilli son depremler listesi
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak gece yarısından önce İzmir'den bir deprem haberi geldi. İzmir'in Çeşme İlçesi'nde gece saatlerinde 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, en son nerede deprem oldu. İşte, 17 Eylül Kandilli son depremler listesi...
17 Eylül Salı günü meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinden paylaşıldı. İşte, bugün meydana gelen en son depremlerin listesi, merkez üssü ve büyüklüğü...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.09.17 06:46:42 40.2737 31.8978 4.8 -.- 2.1 -.- MIKAIL-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2019.09.17 06:26:32 39.1738 28.2097 9.7 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.09.17 02:40:55 38.3193 27.1563 7.6 -.- 1.6 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2019.09.17 01:23:33 36.7587 28.7705 37.0 -.- 1.5 -.- FEVZIYE-ORTACA (MUGLA) İlksel
2019.09.16 23:14:05 38.3952 44.2278 9.7 -.- 2.4 -.- KOCBASI-SARAY (VAN) İlksel
2019.09.16 22:44:42 38.2217 26.3688 17.2 -.- 3.3 3.1 ALACATI-CESME (IZMIR) İlksel
2019.09.16 18:56:17 39.0613 26.1082 7.3 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.16 15:46:53 37.0515 34.8570 15.2 -.- 1.7 -.- SIRAKOY-TARSUS (MERSIN) İlksel
2019.09.16 15:40:29 38.7378 41.8708 3.2 -.- 2.1 -.- ICBOGAZ-KORKUT (MUS) İlksel
2019.09.16 14:21:33 36.9278 34.7135 17.6 -.- 0.9 -.- YANPAR-AKDENIZ (MERSIN) İlksel
2019.09.16 14:08:25 39.6182 26.4142 4.1 -.- 1.7 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.09.16 13:24:24 39.5835 38.8112 8.5 -.- 1.8 -.- ATMA-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2019.09.16 13:02:39 37.8668 29.2490 0.0 -.- 1.9 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel
2019.09.16 12:37:30 39.9863 26.1407 14.0 -.- 1.5 -.- YENIKOY-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2019.09.16 12:10:07 37.5772 35.5772 1.1 -.- 2.0 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA) İlksel
2019.09.16 12:04:11 37.1962 28.2418 0.0 -.- 1.7 -.- DAGDIBI-(MUGLA) İlksel
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