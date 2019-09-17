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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.09.2019 - 08:35, Son Güncelleme:

Nerede deprem oldu? 17 Eylül Kandilli son depremler listesi

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Nerede deprem oldu? 17 Eylül Kandilli son depremler listesi

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak gece yarısından önce İzmir'den bir deprem haberi geldi. İzmir'in Çeşme İlçesi'nde gece saatlerinde 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, en son nerede deprem oldu. İşte, 17 Eylül Kandilli son depremler listesi...

17 Eylül Salı günü meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinden paylaşıldı. İşte, bugün meydana gelen en son depremlerin listesi, merkez üssü ve büyüklüğü...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.09.17 06:46:42 40.2737 31.8978 4.8 -.- 2.1 -.- MIKAIL-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2019.09.17 06:26:32 39.1738 28.2097 9.7 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.09.17 02:40:55 38.3193 27.1563 7.6 -.- 1.6 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2019.09.17 01:23:33 36.7587 28.7705 37.0 -.- 1.5 -.- FEVZIYE-ORTACA (MUGLA) İlksel
2019.09.16 23:14:05 38.3952 44.2278 9.7 -.- 2.4 -.- KOCBASI-SARAY (VAN) İlksel
2019.09.16 22:44:42 38.2217 26.3688 17.2 -.- 3.3 3.1 ALACATI-CESME (IZMIR) İlksel
2019.09.16 18:56:17 39.0613 26.1082 7.3 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.16 15:46:53 37.0515 34.8570 15.2 -.- 1.7 -.- SIRAKOY-TARSUS (MERSIN) İlksel
2019.09.16 15:40:29 38.7378 41.8708 3.2 -.- 2.1 -.- ICBOGAZ-KORKUT (MUS) İlksel
2019.09.16 14:21:33 36.9278 34.7135 17.6 -.- 0.9 -.- YANPAR-AKDENIZ (MERSIN) İlksel
2019.09.16 14:08:25 39.6182 26.4142 4.1 -.- 1.7 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.09.16 13:24:24 39.5835 38.8112 8.5 -.- 1.8 -.- ATMA-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2019.09.16 13:02:39 37.8668 29.2490 0.0 -.- 1.9 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel
2019.09.16 12:37:30 39.9863 26.1407 14.0 -.- 1.5 -.- YENIKOY-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2019.09.16 12:10:07 37.5772 35.5772 1.1 -.- 2.0 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA) İlksel
2019.09.16 12:04:11 37.1962 28.2418 0.0 -.- 1.7 -.- DAGDIBI-(MUGLA) İlksel

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