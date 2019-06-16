Nerede deprem oldu? 16 Haziran son depremler listesi
Deprem haberlerine yenileri ekleniyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin merkez üssü ve saati gibi bilgiler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son depremlerin listesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nda yer alan rapora göre, günün en şiddetli depremi Denizli’den geldi. Merkez üssünü Honaz ilçesi Gürleyik Mahallesi yakınları olarak saptandığı deprem, saat 10.41’de meydana geldi. Yerin 6.82 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin merkez üssünü Gürleyik mahallesi, büyüklüğünü ise 3.2 olarak açıkladı.
|Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
|---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
|2019.06.16 10:41:14 37.8347 29.3028 5.0 -.- 3.2 3.2 GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
|2019.06.16 08:48:43 39.0992 42.2078 9.0 -.- 2.4 -.- YONCALI-BULANIK (MUS)
|2019.06.16 02:37:00 39.0148 26.0765 5.2 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|2019.06.16 01:31:46 40.3973 27.5157 18.5 -.- 2.1 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|2019.06.16 00:49:31 40.3750 27.5282 12.4 -.- 2.1 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|2019.06.16 00:19:19 39.1767 28.2467 8.9 -.- 2.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|2019.06.16 00:17:46 36.9683 36.0147 13.5 -.- 1.7 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY)
|2019.06.16 00:14:57 39.0397 28.3793 4.9 -.- 1.4 -.- DARGIL-GORDES (MANISA)
|2019.06.16 00:12:00 39.1475 28.2368 9.4 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|2019.06.16 00:10:16 39.0808 28.3582 9.7 -.- 1.3 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
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