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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Hangi illerde deprem oldu? 15 Mayıs Kandilli son depremler listesi

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Hangi illerde deprem oldu? 15 Mayıs Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, saat 19.53'te merkez üssü Akdeniz olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bununla beraber, yurt genelinde yaşayan vatandaşlar da en son hangi illerde deprem olduğunu merak etmeye başladı. Peki, nerelerde ve hangi illerde deprem oldu? İşte, 15 Mayıs Kandilli son depremler listesi

Deprem kuşakları üzerinde yer alan ve çok sayıda fay hattına sahip ülkemizde gün içinde irili ufaklı çok sayıda deprem meydana geliyor. Bu depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından ölçülüyor ve anlık olarak internet sitelerinden yayınlanıyor. Peki, nerelerde deprem oldu?

AKDENİZ'DE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.53'te merkez üssü Akdeniz olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının Akdeniz'in yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

15 Mayıs 2019 Çarşamba günü meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinden paylaşıldı. İşte, bugün meydana gelen en son depremlerin listesi, merkez üssü ve büyüklüğü...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.05.15 08:06:01 39.7203 42.2645 4.1 -.- 1.5 -.- SARICICEK-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel
2019.05.15 07:03:25 40.0207 41.0723 7.7 -.- 1.9 -.- DAGDAGUL-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2019.05.15 07:01:58 39.7503 42.2653 6.7 -.- 2.5 -.- SARICICEK-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel
2019.05.15 04:19:33 39.1138 26.1207 9.2 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.15 03:18:38 39.3188 27.9678 5.0 -.- 1.6 -.- GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.05.15 02:47:20 40.4158 26.1032 9.8 -.- 2.0 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.15 02:34:00 38.5092 25.7765 16.9 -.- 1.7 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.15 02:05:29 39.3130 27.9313 3.4 -.- 2.3 -.- DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.05.15 01:28:21 38.3098 26.6655 7.6 -.- 1.6 -.- YAGCILAR-URLA (IZMIR) İlksel
2019.05.15 00:50:30 39.3253 27.9252 5.3 -.- 1.8 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.05.14 22:31:17 39.1357 26.6263 5.0 -.- 2.5 -.- ALTINOVA ACIKLARI-BALIKESIR (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.14 21:58:36 39.1182 26.6283 5.0 -.- 2.3 -.- ALTINOVA ACIKLARI-BALIKESIR (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.14 21:13:35 39.8928 27.4562 5.7 -.- 2.2 -.- ARAOVACIK-YENICE (CANAKKALE) REVIZE01 (2019.05.14 21:13:34)
2019.05.14 20:29:45 40.1398 31.7895 3.9 -.- 2.2 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2019.05.14 18:50:33 37.4338 29.4200 4.5 -.- 2.5 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.05.14 17:40:29 37.1712 37.1475 0.0 -.- 1.8 -.- CERITYENIYAPAN-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2019.05.14 17:26:09 40.9205 29.7052 0.0 -.- 1.3 -.- ELBIZLI-GEBZE (KOCAELI) İlksel
2019.05.14 17:11:03 37.1257 30.3772 2.2 -.- 2.1 -.- KARATAS-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2019.05.14 17:02:06 39.3605 33.4058 0.0 -.- 1.7 -.- BUGUZ-KAMAN (KIRSEHIR) İlksel
2019.05.14 15:47:49 38.1710 30.3728 5.0 -.- 1.7 -.- ERGENLI-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.05.14 15:18:19 39.3383 27.9782 5.0 -.- 1.8 -.- AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.05.14 14:39:40 36.7698 28.1083 49.7 -.- 2.2 -.- TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2019.05.14 13:55:28 40.6688 35.3625 5.0 -.- 3.2 3.4 OYMAAGAC-MERZIFON (AMASYA) İlksel

2019.05.15 19:53:48 32.8107 32.7967 23.2 -.- 4.9 -.- DOGU AKDENİZ REVIZE01 (2019.05.15 19:53:48)

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