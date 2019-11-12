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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.11.2019 - 07:36, Son Güncelleme:

Nerede deprem oldu? 12 Kasım tarihli son depremler

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Nerede deprem oldu? 12 Kasım tarihli son depremler

Türkiye’nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son depremler listesi verilerine göre, birçok ilçede artçı depremler yaşanıyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, 12 Kasım tarihli son depremler...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin 12 Kasım tarihli son depremler listesine günün en şiddetli deprem haberi Akdeniz'den geldi. Bölge  2.4 ve 3.2 şiddetinde sarsıldı. Peki, bugün başka nelerde deprem oldu? İşte, 12 Kasım tarihli son depremler, depremin merkez üssü ve saatine ilişkin bilgiler

SON DEPREMLER LİSTESİ

2019.11.12 05:42:43  35.8630   30.4420       83.8      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                
2019.11.12 05:27:47  36.4735   28.7307        9.0      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                       
2019.11.12 05:23:11  36.4655   28.7395        5.0      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                        
2019.11.12 03:31:03  36.4742   28.7105        5.0      -.-  3.2  3.2   AKDENIZ                                           REVIZE01   (2019.11.12 03:31:05)
2019.11.12 03:21:02  37.3795   29.1127        3.1      -.-  1.3  -.-   NIKFER-TAVAS (DENIZLI)           
2019.11.12 02:38:38  38.4620   45.3343        5.0      -.-  3.1  3.3   IRAN                                     
2019.11.12 01:43:29  40.7795   27.6877        7.3      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                   
2019.11.12 01:21:47  38.8052   26.7795        5.4      -.-  1.7  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     
2019.11.12 01:11:33  36.8847   30.1852       19.2      -.-  1.3  -.-   AVDAN-KORKUTELI (ANTALYA)                 
2019.11.12 00:30:17  37.1267   27.7195        5.4      -.-  2.2  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)          

"7 ve daha büyüklükte deprem olasılığı yüzde 65"

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Çalıştay'da İstanbul'da olabilecek olası depremlerle ilgili açıklamalarda bulunuldu.

apılan çalışmaların büyük bir depremi işaret ettiğine değinen Eyidoğan, önümüzdeki 30 yıla dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bugüne kadar yapılan çalışmalara baktığımız zaman önümüzdeki 30 yıl içinde Marmara Denizi'nin kuzeyinde 7 ve daha büyüklüğünde bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaşmış durumda. Bu durum giderek de artıyor. 26 Eylül 2019'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ana Marmara fayının üzerindeydi. Bu da gösteriyor ki bazı yerleri az, bazı yerleri çok hareket etmesine rağmen bu fay önümüzdeki yıllarda İstanbul'u ve tüm Marmara Bölgesi'ni ciddi derecede etkileyecek büyük bir deprem yaratma potansiyeline sahip. Buna en kısa zamanda hazırlanmamız gerekiyor. Deprem risklerini azaltmamız gerekiyor. Güvenli bir yerleşim oluşturmamız gerekiyor. Burada hem merkezi hem de yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor."

KÜÇÜK DEPREMLER, BÜYÜK DEPREMLERİN ENERJİSİNİ AZALTMIYOR

Yaşanan küçük depremlerin, büyük depremleri etkilemediğini onların yerini işaret ettiğini belirten Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, "Küçük depremler, büyük depremlerin enerjisini azaltmıyor. Küçük depremler bize büyük depremlerin olacağı fayların yerlerini gösterme açısından çok yararlı. Küçük depremleri izleyerek, büyük depremin olasılığı konusunda, fayların yerlerinin doğru belirlenmesi konusunda çalışmalar elde ediliyor. Küçük depremler daha büyük depremlerin nerelerde olabileceğini işaret ediyorlar. Bizim çözemediğimiz sorun depremin ne zaman ve ne büyüklükte olacağını bilememek. 6 büyüklüğündeki bir depremin ne zaman olacağını bilemiyoruz. Bir gün ana Marmara fayının İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara Bölgesi'ndeki yerleşimleri önemli derecede etkileyecek bir deprem yaratacağı konusunda çok belirgin kanıtlar var" diye konuştu.

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