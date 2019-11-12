Nerede deprem oldu? 12 Kasım tarihli son depremler
Türkiye’nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son depremler listesi verilerine göre, birçok ilçede artçı depremler yaşanıyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, 12 Kasım tarihli son depremler...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin 12 Kasım tarihli son depremler listesine günün en şiddetli deprem haberi Akdeniz'den geldi. Bölge 2.4 ve 3.2 şiddetinde sarsıldı. Peki, bugün başka nelerde deprem oldu? İşte, 12 Kasım tarihli son depremler, depremin merkez üssü ve saatine ilişkin bilgiler
SON DEPREMLER LİSTESİ
|2019.11.12 05:42:43 35.8630 30.4420 83.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
|2019.11.12 05:27:47 36.4735 28.7307 9.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
|2019.11.12 05:23:11 36.4655 28.7395 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
|2019.11.12 03:31:03 36.4742 28.7105 5.0 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ REVIZE01 (2019.11.12 03:31:05)
|2019.11.12 03:21:02 37.3795 29.1127 3.1 -.- 1.3 -.- NIKFER-TAVAS (DENIZLI)
|2019.11.12 02:38:38 38.4620 45.3343 5.0 -.- 3.1 3.3 IRAN
|2019.11.12 01:43:29 40.7795 27.6877 7.3 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI
|2019.11.12 01:21:47 38.8052 26.7795 5.4 -.- 1.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|2019.11.12 01:11:33 36.8847 30.1852 19.2 -.- 1.3 -.- AVDAN-KORKUTELI (ANTALYA)
|2019.11.12 00:30:17 37.1267 27.7195 5.4 -.- 2.2 -.- BEYCILER-MILAS (MUGLA)
"7 ve daha büyüklükte deprem olasılığı yüzde 65"
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Çalıştay'da İstanbul'da olabilecek olası depremlerle ilgili açıklamalarda bulunuldu.
apılan çalışmaların büyük bir depremi işaret ettiğine değinen Eyidoğan, önümüzdeki 30 yıla dikkat çekerek şunları söyledi:
"Bugüne kadar yapılan çalışmalara baktığımız zaman önümüzdeki 30 yıl içinde Marmara Denizi'nin kuzeyinde 7 ve daha büyüklüğünde bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaşmış durumda. Bu durum giderek de artıyor. 26 Eylül 2019'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ana Marmara fayının üzerindeydi. Bu da gösteriyor ki bazı yerleri az, bazı yerleri çok hareket etmesine rağmen bu fay önümüzdeki yıllarda İstanbul'u ve tüm Marmara Bölgesi'ni ciddi derecede etkileyecek büyük bir deprem yaratma potansiyeline sahip. Buna en kısa zamanda hazırlanmamız gerekiyor. Deprem risklerini azaltmamız gerekiyor. Güvenli bir yerleşim oluşturmamız gerekiyor. Burada hem merkezi hem de yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor."
KÜÇÜK DEPREMLER, BÜYÜK DEPREMLERİN ENERJİSİNİ AZALTMIYOR
Yaşanan küçük depremlerin, büyük depremleri etkilemediğini onların yerini işaret ettiğini belirten Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, "Küçük depremler, büyük depremlerin enerjisini azaltmıyor. Küçük depremler bize büyük depremlerin olacağı fayların yerlerini gösterme açısından çok yararlı. Küçük depremleri izleyerek, büyük depremin olasılığı konusunda, fayların yerlerinin doğru belirlenmesi konusunda çalışmalar elde ediliyor. Küçük depremler daha büyük depremlerin nerelerde olabileceğini işaret ediyorlar. Bizim çözemediğimiz sorun depremin ne zaman ve ne büyüklükte olacağını bilememek. 6 büyüklüğündeki bir depremin ne zaman olacağını bilemiyoruz. Bir gün ana Marmara fayının İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara Bölgesi'ndeki yerleşimleri önemli derecede etkileyecek bir deprem yaratacağı konusunda çok belirgin kanıtlar var" diye konuştu.
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