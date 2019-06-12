Nerede deprem oldu? 12 Haziran deprem listesi!
Son depremler, 12 Haziran Çarşamba gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 12 Haziran tarihli son depremler listesi
12 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen son depremler, birçok bölgede vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 12 Haziran Çarşamba günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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06:03:24 40.7750 30.7937 8.9 -.- 2.3 -.- KALAYIK-HENDEK (SAKARYA)
05:43:06 36.9115 27.2535 10.6 -.- 1.9 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
04:29:25 39.7743 26.1135 11.3 -.- 0.9 -.- DALYAN-EZINE (CANAKKALE)
04:26:35 36.5317 29.8360 15.2 -.- 1.3 -.- ARMUTLU-ELMALI (ANTALYA)
02:37:20 36.9513 28.0487 14.7 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
00:10:46 39.9308 33.0408 8.1 -.- 2.8 -.- MAMAK (ANKARA)
00:07:03 39.9262 33.0410 8.3 -.- 2.0 -.- MAMAK (ANKARA)
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