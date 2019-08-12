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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.08.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Nerede deprem oldu? 12 Ağustos en son depremler listesi

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Nerede deprem oldu? 12 Ağustos en son depremler listesi

Deprem kuşakları üzerinde yer alan ve çok sayıda fay hattına sahip ülkemizde gün içinde irili ufaklı çok sayıda deprem meydana geliyor. Bu depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından ölçülüyor ve anlık olarak internet sitelerinden yayınlanıyor. Peki, nerelerde deprem oldu?

12 Ağustos 2019 Pazartesi günü meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinden paylaşıldı. İşte, bugün meydana gelen en son depremlerin listesi, merkez üssü ve büyüklüğü...

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
11:39:36 38.5968 27.6760 13.2 -.- 2.3 -.- SINIRLI-TURGUTLU (MANISA)
11:38:34 38.3365 40.9362 6.7 -.- 3.1 3.4 TASKOPRU-KULP (DIYARBAKIR)
11:27:25 37.8740 29.6557 11.0 -.- 1.6 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI)
10:57:06 35.8710 25.6345 19.9 -.- 4.5 -.- AKDENIZ
10:51:04 40.1888 24.9375 6.8 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
09:06:00 36.6108 36.7368 12.5 -.- 1.8 -.- SURIYE
06:31:24 38.0522 26.9423 5.8 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:29:53 39.1753 29.0232 5.9 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
06:23:24 38.2830 42.6222 7.0 -.- 1.3 -.- KOLLUDERE-HIZAN (BITLIS)
06:10:22 37.8492 29.7322 9.3 -.- 2.1 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)
05:55:24 38.9368 44.2680 5.0 -.- 2.7 -.- ASAGIKOCKIRAN-OZALP (VAN)
04:57:17 37.1435 36.1848 8.1 -.- 3.1 3.0 CEVDETIYE-(OSMANIYE)
04:43:52 37.8237 29.7378 11.5 -.- 1.2 -.- CARDAK (DENIZLI)
03:08:11 38.0123 26.9417 5.5 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:02:23 37.2292 27.7180 16.2 -.- 1.6 -.- KORUKOY-MILAS (MUGLA)
03:00:27 39.0167 29.9363 5.5 -.- 1.5 -.- PINARCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)
02:29:22 39.2020 28.9610 8.9 -.- 1.7 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
00:31:02 37.8408 29.7208 9.5 -.- 2.7 -.- CARDAK (DENIZLI)
00:13:25 37.8405 29.7567 1.9 -.- 2.3 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)
00:08:09 37.7735 29.7443 5.0 -.- 1.5 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI)

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