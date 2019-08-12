Nerede deprem oldu? 12 Ağustos en son depremler listesi
Deprem kuşakları üzerinde yer alan ve çok sayıda fay hattına sahip ülkemizde gün içinde irili ufaklı çok sayıda deprem meydana geliyor. Bu depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından ölçülüyor ve anlık olarak internet sitelerinden yayınlanıyor. Peki, nerelerde deprem oldu?
12 Ağustos 2019 Pazartesi günü meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinden paylaşıldı. İşte, bugün meydana gelen en son depremlerin listesi, merkez üssü ve büyüklüğü...
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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11:39:36 38.5968 27.6760 13.2 -.- 2.3 -.- SINIRLI-TURGUTLU (MANISA)
11:38:34 38.3365 40.9362 6.7 -.- 3.1 3.4 TASKOPRU-KULP (DIYARBAKIR)
11:27:25 37.8740 29.6557 11.0 -.- 1.6 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI)
10:57:06 35.8710 25.6345 19.9 -.- 4.5 -.- AKDENIZ
10:51:04 40.1888 24.9375 6.8 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
09:06:00 36.6108 36.7368 12.5 -.- 1.8 -.- SURIYE
06:31:24 38.0522 26.9423 5.8 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:29:53 39.1753 29.0232 5.9 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
06:23:24 38.2830 42.6222 7.0 -.- 1.3 -.- KOLLUDERE-HIZAN (BITLIS)
06:10:22 37.8492 29.7322 9.3 -.- 2.1 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)
05:55:24 38.9368 44.2680 5.0 -.- 2.7 -.- ASAGIKOCKIRAN-OZALP (VAN)
04:57:17 37.1435 36.1848 8.1 -.- 3.1 3.0 CEVDETIYE-(OSMANIYE)
04:43:52 37.8237 29.7378 11.5 -.- 1.2 -.- CARDAK (DENIZLI)
03:08:11 38.0123 26.9417 5.5 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:02:23 37.2292 27.7180 16.2 -.- 1.6 -.- KORUKOY-MILAS (MUGLA)
03:00:27 39.0167 29.9363 5.5 -.- 1.5 -.- PINARCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)
02:29:22 39.2020 28.9610 8.9 -.- 1.7 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
00:31:02 37.8408 29.7208 9.5 -.- 2.7 -.- CARDAK (DENIZLI)
00:13:25 37.8405 29.7567 1.9 -.- 2.3 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)
00:08:09 37.7735 29.7443 5.0 -.- 1.5 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI)
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