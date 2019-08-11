Nerede deprem oldu? 11 Ağustos en son depremler listesi
Deprem kuşakları üzerinde yer alan ve çok sayıda fay hattına sahip ülkemizde gün içinde irili ufaklı çok sayıda deprem meydana geliyor. Bu depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından ölçülüyor ve anlık olarak internet sitelerinden yayınlanıyor. Peki, nerelerde deprem oldu?
11 Ağustos 2019 Pazar günü meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinden paylaşıldı. İşte, bugün meydana gelen en son depremlerin listesi, merkez üssü ve büyüklüğü...
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
10:02:51 34.3712 25.0543 11.4 -.- 4.7 4.8 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
09:59:03 34.4167 24.9992 14.2 -.- 3.4 3.5 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
09:48:37 37.8375 29.6652 1.1 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI)
09:41:57 37.8263 29.7520 7.8 -.- 2.1 -.- CARDAK (DENIZLI)
09:16:41 37.8273 29.7467 9.7 -.- 2.0 -.- CARDAK (DENIZLI)
09:01:34 36.2928 36.3958 2.5 -.- 1.8 -.- TERZIHUYUK-REYHANLI (HATAY)
08:33:21 38.8233 26.4167 14.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
07:43:59 40.2625 25.6315 11.2 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
06:30:45 37.8333 29.6687 6.0 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI)
04:10:11 40.4593 28.0425 5.9 -.- 2.1 -.- CAKILKOY-ERDEK (BALIKESIR)
04:07:54 37.8368 29.7280 7.7 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI)
04:06:41 37.8887 29.7190 4.4 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI)
04:00:43 37.8312 29.7260 13.0 -.- 1.2 -.- CARDAK (DENIZLI)
03:18:25 37.8465 29.7352 6.2 -.- 3.1 3.1 CARDAK (DENIZLI)
01:56:21 37.8567 29.7523 8.8 -.- 2.1 -.- CARDAK (DENIZLI)
00:05:47 37.8568 29.6685 7.6 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI)
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