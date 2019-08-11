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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.08.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Nerede deprem oldu? 11 Ağustos en son depremler listesi

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Nerede deprem oldu? 11 Ağustos en son depremler listesi

Deprem kuşakları üzerinde yer alan ve çok sayıda fay hattına sahip ülkemizde gün içinde irili ufaklı çok sayıda deprem meydana geliyor. Bu depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından ölçülüyor ve anlık olarak internet sitelerinden yayınlanıyor. Peki, nerelerde deprem oldu?

11 Ağustos 2019 Pazar günü meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinden paylaşıldı. İşte, bugün meydana gelen en son depremlerin listesi, merkez üssü ve büyüklüğü...

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
10:02:51 34.3712 25.0543 11.4 -.- 4.7 4.8 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
09:59:03 34.4167 24.9992 14.2 -.- 3.4 3.5 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
09:48:37 37.8375 29.6652 1.1 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI)
09:41:57 37.8263 29.7520 7.8 -.- 2.1 -.- CARDAK (DENIZLI)
09:16:41 37.8273 29.7467 9.7 -.- 2.0 -.- CARDAK (DENIZLI)
09:01:34 36.2928 36.3958 2.5 -.- 1.8 -.- TERZIHUYUK-REYHANLI (HATAY)
08:33:21 38.8233 26.4167 14.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
07:43:59 40.2625 25.6315 11.2 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
06:30:45 37.8333 29.6687 6.0 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI)
04:10:11 40.4593 28.0425 5.9 -.- 2.1 -.- CAKILKOY-ERDEK (BALIKESIR)
04:07:54 37.8368 29.7280 7.7 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI)
04:06:41 37.8887 29.7190 4.4 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI)
04:00:43 37.8312 29.7260 13.0 -.- 1.2 -.- CARDAK (DENIZLI)
03:18:25 37.8465 29.7352 6.2 -.- 3.1 3.1 CARDAK (DENIZLI)
01:56:21 37.8567 29.7523 8.8 -.- 2.1 -.- CARDAK (DENIZLI)
00:05:47 37.8568 29.6685 7.6 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI)

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