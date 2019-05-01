Nerede deprem oldu? 1 Mayıs deprem listesi!
Son depremler, 1 Mayıs Çarşamba gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 1 Mayıs tarihli son depremler listesi
1 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşen son depremler, birçok bölgede vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 1 Mayıs Çarşamba günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm
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05:43:56 39.3393 27.4297 8.9 -.- 1.3 -.- KAPLAN-SOMA (MANISA)
05:40:12 37.4293 35.4182 5.4 -.- 1.6 -.- EGNER-ALADAG (ADANA)
05:19:40 37.0383 28.2405 5.5 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:06:18 40.7190 30.6362 14.3 -.- 1.8 -.- DUZYAZI-AKYAZI (SAKARYA)
05:05:12 40.7135 30.6155 7.7 -.- 2.3 -.- TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA)
03:48:44 37.1190 28.5717 14.9 -.- 1.2 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA)
02:32:10 40.5918 28.9377 9.6 -.- 1.4 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
02:28:44 40.6215 28.9420 10.3 -.- 1.4 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
01:44:47 37.0740 27.9525 9.9 -.- 1.9 -.- HUSAMLAR-MILAS (MUGLA)
01:19:43 38.8095 38.1565 5.0 -.- 2.2 -.- HAKVERDI-ARGUVAN (MALATYA)
00:48:35 37.0788 27.9657 7.4 -.- 1.7 -.- PINARKOY-MILAS (MUGLA)
00:46:32 37.0652 27.9327 10.2 -.- 1.9 -.- HUSAMLAR-MILAS (MUGLA)
00:38:28 38.9470 26.9723 6.9 -.- 1.9 -.- CANDARLI-DIKILI (IZMIR)
00:36:35 37.0747 27.9348 11.9 -.- 1.5 -.- HUSAMLAR-MILAS (MUGLA)
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