Nerede deprem oldu? 1 Eylül son depremler listesi
Deprem kuşakları üzerinde yer alan ve çok sayıda fay hattına sahip ülkemizde gün içinde irili ufaklı çok sayıda deprem meydana geliyor. Bu depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından ölçülüyor ve anlık olarak internet sitelerinden yayınlanıyor. Peki, nerelerde deprem oldu?
1 Eylül 2019 Pazar günü meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinden paylaşıldı. İşte, bugün meydana gelen en son depremlerin listesi, merkez üssü ve büyüklüğü...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.09.01 08:13:31 37.5720 26.8557 1.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.09.01 07:58:11 38.5242 27.6853 2.0 -.- 1.8 -.- TURGUTLU (MANISA) İlksel
2019.09.01 06:42:12 37.6000 26.8208 1.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.09.01 06:37:46 37.5510 26.8087 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.09.01 06:13:26 37.8217 29.6350 12.5 -.- 1.5 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.09.01 06:12:27 37.5192 26.7720 9.2 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.09.01 06:09:04 35.8785 27.1993 5.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.01 06:06:58 37.8197 29.6427 15.3 -.- 1.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.09.01 05:31:08 37.3610 29.8247 7.0 -.- 1.9 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel
2019.09.01 05:15:41 37.3495 29.8197 3.9 -.- 1.7 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel
2019.09.01 04:40:46 37.5630 26.8392 4.2 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.09.01 04:22:38 40.5485 30.5697 8.8 -.- 1.2 -.- HANYATAK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2019.09.01 04:14:47 37.8557 29.6317 8.5 -.- 1.7 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.09.01 02:43:45 36.8738 27.7165 5.6 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.09.01 01:31:43 36.8208 27.7527 9.2 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.09.01 01:27:50 37.8152 29.6805 13.1 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.09.01 00:51:35 39.8345 41.4155 8.0 -.- 1.5 -.- CAMLICA-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2019.09.01 00:45:59 38.4808 27.7145 5.4 -.- 1.8 -.- TURGUTLU (MANISA) İlksel
2019.09.01 00:27:31 40.4288 28.9947 5.5 -.- 2.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.01 00:15:18 37.8430 29.6825 2.5 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.09.01 00:07:15 37.5662 26.7933 9.7 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI İlksel
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