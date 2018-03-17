'Nerede bu devlet' tazminatı... 2.2 milyon lira ödenecek

ÖĞRETMEN Elif Gözütok, 4 yıl önce Arhavi Devlet Hastanesi’nde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Doğumdan hemen sonra Gözütok’un kanaması durdurulamadı. Anestezi uzmanı yan ilçede görevli olduğu için müdahale edilemedi. Durumu gittikçe ağırlaşan Gözütok’u Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etmek amacıyla bir ambulans verilmesi için 112 Acil Servis arandı. Ancak görevli doktorun yoğunluğu nedeniyle 112’ye bir saat sonra ulaşılabildi. Gözütok, 1.5 saatlik gecikmenin sonunda götürüldüğü Rize’de, ameliyat masasından % 98 oranında engelli şekilde kalktı. Yargı, bu ‘organizasyon eksikliğinden kaynaklı hatalı tıbbi uygulama’ gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı’nı 2 milyon 161 bin TL tazminat ödemeye mahkûm etti.



BEYİNDE HASAR

Artvin’in Hopa ilçesinde yaşayan Gözütok Ailesi, 2014’te ikinci çocukları Kübra’nın dünyaya gelmesini bekliyordu. İlkokulda Türkçe öğretmeni olan Elif Gözütok, 27 Mart 2014’te sancıları artınca Arhavi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede saat 17.10’da Kübra dünyaya gelirken, anne Gözütok’un yarım saat boyunca kanaması kesilmedi. Anestezi uzmanı Hopa’da görevli olduğu ve hastanede yeterince kan bulunmadığı için Gözütok’un, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verildi. Sevk için ambulans verilmesi amacıyla 112 Acil Servis arandı. Ancak 112’deki doktora ulaşılamadı. Bir saatten fazla bekletilen Gözütok, saat 18.50’de ambulansa konup yarım saatlik yolculuktan sonra Rize’ye getirildi. Rahmi alınan 39 yaşındaki Gözütok, ameliyat masasından beyin hasarıyla kalktı. Artık yüzde 98 oranında engelliydi. Yatağa bağımlı şekilde yaşıyor; ne konuşabiliyor, ne yürüyebiliyor, ne de ellerini kullanabiliyordu. Sağlıklı bir şekilde hayatına devam eden 4 yaşındaki kızı Kübra ise annesinin bu halini anlamaya çalışıyor.











RİZE İDARE MAHKEMESİ

Gözütok’un devlet memuru olan eşi Zafer, Arhavi Devlet Hastanesi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Arhavi Kaymakamlığı, inceleme sonucunda, ihmal bulunmadığı gerekçesiyle soruşturma izni vermedi. Gözütok, avukatı Tolgahan Alım aracılığıyla Rize İdare Mahkemesi’nde tazminat davası açtı. Mahkeme geçen 4 Ekim’de Sağlık Bakanlığı’nı mahkûm etti. Kararda, Gözütok’un Arhavi’de anestezi uzmanı bulunmadığı için ameliyat edilemediği ve mecburen sevk edildiği vurgulandı. 112’deki yoğunluktan ötürü bir saat bekletildiği anlatıldı. Yolda geçen zaman da hesaba katıldığında kan kaybından ötürü durumunun ağırlaştığı ifade edilerek şöyle denildi:



YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLHAL

“İdarenin acil durumlarda zamanında ve doğru müdahalede bulunulması için yeterli sayıda nitelikli ve teknik personel istihdam etme; araç, gereç, cihaz, kan gibi teşhis ve tedavi malzeme ve teçhizatını tedarik etme ve bulundurma, sağlık hizmetinin etkin sunumu için gerekli fiziki koşulları hazırlama, hastaların sevkine karar verilmesi halinde bunu süratle yapma yükümlülüklerini ihlal ettiğini açık biçimde ortaya koymaktadır. Organizasyon eksikliği ile idarenin tedavide aksamaya yol açması, bir ‘Hatalı Tıbbi Uygulama’ örneği olup söz konusu yükümlülüklerini ihlal etmek suretiyle idare, organizasyon eksikliğine sebep olmuştur. Hekim veya sağlık personeline doğrudan kusur atfedilemeyecekse de, eksik ve aksak organizasyonun sonucu olarak hatalı tıbbi uygulamada bulunan idare, sağlık hizmetinin geç ve kötü işlemesi sebebiyle doğan zarardan sorumludur.”



TAZMİNAT GECİKTİRİLİYOR

Mahkeme; Elif Gözütok’a 1 milyon 866 bin 608 TL maddi, 125 bin TL de manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Eşi Zafer ile çocukları Kübra ve Furkan için 50’şer bin TL; anne ve babası için de 10’ar bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmedildi. Ancak Zafer Gözütok’un iddiasına göre bu tazminat, Arhavi’ndeki yerel yetkililerin engellemesinden ötürü aileye ödenmedi. Arhavi Devlet Hastanesi’nde bir görevlinin “Bunu ödersek, kararın bozulması halinde senden nasıl geri alacağız” dediği iddia eden Gözütok, mağduriyetlerinin her geçen gün büyüdüğünü söylüyor. Gözütok, eşinin 4 yıldır bakımını üstlendiklerini vurgulayarak şöyle devam ediyor:



AĞLIYOR, GÜLÜYOR

“Eşim sadece konuşmalarımızı basit düzeyde algılıyor. Duygusallaşınca ağlıyor veya gülüyor. İhmaller zinciri nedeniyle eşim bu hale geldi. Çözümü olan bir rahatsızlık olduğu halde % 98 oranında engelli oldu. Bu da hayatımızı perişan etti. Hem çocuklara, hem de eşime bakıyorum. Başımızdan geçen hadiseden ötürü Ankara’ya taşınmak zorunda kaldım. Yargı, memurların yol açtığı ihmali gidererek, devletin de itibarını el üstünde tutmuş oldu. Ancak şimdi de kimi yerel yöneticiler yüksek diyerek tazminatı vermeye yanaşmıyor.”



CEZA DAVASI AYM’DE

Avukat Tolgahan Alım da kusur sahibi doktorlar hakkında soruşturma izni verilmediği için dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne götürdüklerini belirterek, “Burada mutlaka ceza yargılaması yapılması gerekiyor. Arhavi küçük bir ilçe olduğu için yetkililer birbirini koruyor. Bu sebeple müvekkilim hak ihlaline uğruyor” dedi. Ayrıca Alım, mahkeme kararlarının 30 iş günü içerisinde yerine getirilmesi gerektiğini, idarenin 4 aydır bu parayı ödemediğini, ödenmeyen her gün için devletin zarara uğratıldığını söyledi. Elif Gözütok’un engelli kalmasına neden oldukları savıyla Arhavi Devlet Hastanesi yetkilileri hakkındaki ceza soruşturması da kaymakamlık tarafından izin verilmediği için işlemden kaldırıldı. Bu nedenle dosya Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.