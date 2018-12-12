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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Salih TEKİN/ERZURUM (DHA)
12.12.2018 - 11:25, Son Güncelleme:

Nene Hatun heykelindeki 24 yıllık hata düzeltildi

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OSMANLI- Rus Savaşı’nda Aziziye savunmasının kahramanlarından Nene Hatun adına 1994 yılında yaptırılan heykeldeki hata düzeltildi. Sol elinde tüfek ve sırtında bebek ile anıtlaştırılan Nene Hatun heykelindeki tüfek yerine tarihte olduğu gibi balta konuldu, sırtındaki bebek ise kaldırılmadı. Heykeldeki 24 yıllık hatanın düzeltildiğini söyleyen Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, "Nene Hatun savaşa bebeğiyle katılmadı. Biz burada Nene Hatun’un çocuğunun olduğunu hatırlatmak istedik" dedi.

Tarihte 93 harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Erzurum halkı Aziziye Tabyası’nda tarihe geçen bir zafere imza attı. 9 Kasım 1878 sabahı Aziziye Tabyası’nın Ruslar tarafından işgal edildiğini ve Türk askerinin zorda olduğunu duyan 3 bine yakın Erzurumlu balta, kürek, kazma, sopa, dirgen gibi aletlerle yardıma koştu.

Aziziye tabyasındaki kahramanlardan biri olan Nene Hatun, kundaktaki bebeğini eve bıraktı. Nene Hatun, aldığı baltayla Aziziye Tabyası’ndaki Türk askerine yardıma gitti.

O gün Erzurumlularla birlikte Aziziye Tabyası’nda Rus ordusuna geçit vermeyerek tarihi bir zafere imza atan Nene Hatun için 1994 yılında Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından heykel yaptırıldı.

SOL ELDE TÜFEK, SIRTINDA BEBEK

Merkez Yakutiye İlçesi Tebrizkapı semtine konulan heykelle birlikte tartışmalar da başladı. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan heykelin sol elinde tüfek ve sırtında da bebek vardı. Nene Hatun’un tüfekli heykeline başta tarihçiler olmak üzere Erzurumlular itiraz etti. Nene Hatun’un savaşa tüfekle değil, baltayla katıldığını ifade eden vatandaşlar yanlışın düzeltilmesini istedi. Kentsel dönüşüm çalışmaları da gerekçe gösterilerek kaldırılan heykel geçtiğimiz aylarda Nene Hatun’un ismi verilen Aziziye Tabyası’ndaki milli parkın ortasına konuldu. Elinde silahla konulan heykele yönelik itirazlar üzerine bu kez Kültür ve Turizm Müdürlüğü harekete geçti.

Nene Hatun heykelindeki 24 yıllık hata düzeltildi
TÜFEK GİTTİ, BALTA GELDİ

Kültür ve Turizm Müdürlüğü, heykelin sol elindeki tüfeği kaldırarak yerine sanayide döküm olarak yaptırılan balta monte edildi. Heykelin sırtındaki bebeğe ise dokunulmadı. Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, yaklaşık 24 yıl önce yaptırılan heykelin tarihi gerçeklere uygun olmadığını bildirdi.

Nene Hatun’un tüfek yerine balta ile savaşa katıldığını belirten Almaz, tarihi hatayı düzelttiklerini anlattı. Tüfeği kaldırarak başka bir hatanın da önüne geçildiğini vurgulayan Almaz, "Türk savaş tarihinde; sol elde tüfek sağ el açık olduğunda bu teslim olmak anlamına gelir. Şu an bizim yaptığımız bu yanlışı da düzeltmiş oldu. Ayrıca teslim olma gibi bir durum olmadı. Tam tersine biz burada Rusları sürdük, savaşı kazandık. Bu işi bilenler sol elde tüfek olmayacağını söyledi. Biz de bunu düzeltmiş olduk" dedi.

Nene Hatun heykelindeki 24 yıllık hata düzeltildi
''HEYKELDEKİ ÇOCUK KUNDAKTA BIRAKTIĞI ÇOCUĞUNU HATIRLATIYOR''

Nene Hatun heykelinin arkasındaki çocuk tasviriyle ilgili eleştirileri de cevaplandıran Cemal Almaz, "Aslında Nene Hatun’un buraya geliş şeklini tasvir etmiyor. Nene Hatun savaşa çocuğunu evde bırakarak katılıyor. Bizim buradaki amacımız Nene Hatun’un çocuğunun olduğunu ziyaretçilere hatırlatmak. Nene Hatun 20 yaşında genç ve yeni evli bir bayan. Küçük bir çocuğa sahip. Kundakta çocuğu evde bırakmış, bizzat gelmiş. Ama biz burda Nene Hatun’un çocuklu olduğunu hatırlatmak istedik" diye konuştu.

Nene Hatun heykelindeki 24 yıllık hata düzeltildi

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