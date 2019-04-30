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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.04.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Nemrut Dağı'nda kar kalınlığı 10 metre

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Nemrut Dağı'nda kar kalınlığı 10 metre

Bitlis İl Özel İdare ekipleri, yer yer 10 metreye ulaşan kar kalınlığının olduğu Nemrut Dağı yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bitlis’in Tatvan ilçesine 13 kilometre uzaklıkta olan ve yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunan Nemrut Krater Gölü’nün yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açılıyor. Türkiye’nin birçok bölgesinde bahar yaşanırken, karla mücadele ekipleri Bitlis’te çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu Nemrut Dağı eteklerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Nemrut Dağında kar kalınlığı 10 metre
Karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bu yıl 24 bin kilometre yol ağında 8 milyon TL harcadıklarını söyledi.

Vali Çağatay, “Bulunduğumuz yerin rakımı 2 bin 750. Burası volkanik bir bölge ve hemen arkamda krater gölümüz mevcut. Bitlis’imiz çok yoğun bir kış yaşadı bu sene. Özel idarenin sadece köy yollarında açtığı yolun uzunluğu 24 bin kilometredir. Yaklaşık 8 milyon civarında da bir masraf yaptık. Vatandaşlarımızı mümkün olduğu kadar kış şartlarında rahat ettirmeye çalıştık. Vatandaşlarımızın bu güzelliği görmeleri için özel idaremiz şu anda yolları açma çalışması yürütüyor. Bütün vatandaşlarımızı karla beraber Nemrut’umuzu ve gölümüzü ziyaret etmeye bekliyoruz. Ekiplerimiz yaklaşık 10 gündür burada çalışıyor. Ayrıca gecede çalışıyorlar. Vatandaşlarımız karda krater gölü nasıl görünüyor diye heyecanla merakla bekliyor. Çalışmalarımız birkaç gün daha sürecek. Tamamı açamayacağız. Dolayısıyla gölün çok yakınına kadar inemeyeceğiz. Ama önümüzdeki günlerde oraları da açmış olacağız. Şu anda bölgedeki kar kalınlığı 4,5 metreden başlayıp yer yer 10 metreyi buluyor. Bu yolu açmak tabi ki kolay olmuyor. Arkadaşlarımız sertleşmiş karı önce kepçelerle toparlıyorlar daha sonra rotatif marifeti ile atarak yolu kullanıma hazır hale getiriyorlar” dedi.

Nemrut Dağında kar kalınlığı 10 metre

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