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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.05.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Nekrotizan fasiit (et yiyen hastalık) nedir?

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Nekrotizan fasiit (et yiyen hastalık) nedir?

Nekrotizan fasiit, son derece nadir görülen bir hastalıktır. Ölüme varan sonuçlar doğuran nekrotizan fasiitin ilk cilt değişiklikleri selülit veya apseye benzer, bu nedenle erken aşamada tanısı zordur.

Genellikle et yiyen hastalık olarak bilinen nekrotizan fasiit (NF), vücudun yumuşak dokusunun parçalarının ölümüyle sonuçlanan bir enfeksiyondur.  Son derece nadir görülen hastalık et yiyen böcekler ve et yiyen bakteriler anlamına geliyor. Bu hastalığa yakalananların birçoğu hayatını kaybediyor. Hayatta kalma şansını artırmak için en kısa zamanda müdahale edilmesi gerekiyor. Küçük kırmızı kabarcıklarla başlayan hastalık ter, ateş ve grip gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Organ yetmezliği ve şoka girmeye de yol açıyor.  Risk faktörleri diyabet veya kanser, obezite, alkolizm, intravenöz ilaç kullanımı ve periferik arter hastalığı gibi zayıf bağışıklık fonksiyonunu içerir.  Kızarıklık ve şişme genellikle çevredeki normal dokulara karışır. Üstündeki cilt parlak ve gergin görünebilir. 

ET YİYEN BAKTERİNİN NEDENLERİ

* Böcek ısırıkları,
* Yanık, kesik gibi yaralardan bakterilerin deri altına girmesi,
* Deniz suyu, çiğ tuzlu su balığı ve çiğ midye ile yaraların temas etmesi,
* Karın bölgesinde yer alan yaralar, ameliyat yaraları 
* Çiğ yiyecekler 

 

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