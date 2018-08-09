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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eyüp SERBEST - İSTANBUL
09.08.2018 - 22:32, Son Güncelleme:

Nehir’in lösemiyle savaşı... Artık saçlarını tarıyor

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
Nehir’in lösemiyle savaşı... Artık saçlarını tarıyor

Tekirdağ Çorlu’da yaşayan muhasebeci Mustafa Çelik ve ev kadını Ayşen Çelik’in 5 yaşındaki kızları Nehir’in lösemiyle savaşında yüzü gülmeye başladı. 2,5 yıldır lösemiyle mücadele eden Nehir artık uzayan saçlarını tarayabiliyor ve bundan müthiş keyif alıyor. Yaşıtlarıyla oynamaya başlayan Nehir şimdi de okullu olmaya hazırlanıyor. İşte o müthiş öykü:

LÖSEV’E GİTTİ

Nehir’in zor günleri annesiyle alışveriş yaparken düşünce başladı. Morlukları ve ağrıları vardı. Kan tahlilleri kötüydü. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan testler “Lösemi”yi gösteriyordu. Tedavisine 15 gün sonra başlayacaklardı. Sırada bekleyen çocuklar vardı. Çelik çifti kızlarını özel bir hastaneye götürdü. Lösemi tedavisi çok pahalıydı. 30 günde ellerinde ne varsa tükendi. Hastanede tanıştıkları lösemiyi atlatmış bir çocuğun babası LÖSEV’i tavsiye etti. Nehir Ankara’daki Lösante Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Nehir ve annesi, 2.5 yıl süren tedavi boyunca Lösante Hastanesi ve LÖSEV Köyü’nde misafir oldu.

EVDE KUTLAMA

Nehir artık yaşıtlarıyla oynayabiliyor, 4 ay önce dünyaya gelen kardeşi Nilsu’ya da ablalık ediyor. En sevdiği şeylerden biri uzayan saçlarını taramak. Yakında arkadaşlarıyla birlikte gideceği okulun hayalini kuruyor. Bir de Lösante Hastanesi’nde bıraktığı arkadaşlarını özlüyor. Çarşamba günü 5. yaş gününü evde annesi, babası, kardeşiyle birlikte kutladı. Ayşen Çelik Lösante Hastanesi’ne giderken “Neden bunu bedava yapıyorlar? Acaba çocuğumuzu kobay olarak mı kullanacaklar?” diye düşündüklerini söylüyor. Sonrasını bakın nasıl anlatıyor:

6 ÖĞÜN YEMEK

“Bizi kapıda karşıladılar. Özel bir odada Nehir’le birlikte kaldık. Günde 6 öğün yemek, çocuklar için özel oyun alanları, öğretmenler vardı. Daha sonra LÖSEV Köyü’nde de konakladık. Lösemili çocukların haftada 2 gün taze kırmızı et yemeleri gerekiyor. LÖSEV bunu düzenli olarak bize ulaştırıyor. Hayatımız boyunca LÖSEV gönüllüsü olacağız.”

TEDAVİDE ET ÇOK ÖNEMLİ

LÖSEMİ tedavisinde et çok önemli. Çünkü lösemi ve kanser hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçlar vücut savunmalarını yok ediyor. Tedavi sürecinde protein ağırlıklı sağlıklı beslenme, vücut direncini artırarak iyileşmeye önemli katkı sağlıyor. Bu nedenle LÖSEV, 12 ay boyunca hasta çocuklara taze et ve et ürünleri dağıtıyor. LÖSEV bağışlarla ayakta duran bir dernek. Maddi bağışların yanı sıra, kurban bağışları da kabul ediliyor. Bağışlar LÖSEV’in Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya, Adana, Samsun ve Kayseri’deki ofislerinden ya da www.losev.org.tr adresinden yapılabiliyor.

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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