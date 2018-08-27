Nehire düşen kadın kurtarıldı... Polisin elini bırakmadı
Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen kadın, yoldan geçen vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kadın sedye gelene kadar polisin elini bırakmadı.
Girne Köprüsü'nde yürüyen Esmer Mihmat (38) bilinmeyen bir nedenle Seyhan Nehri'ne düştü. Kadının düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Suda vücudunun bir kısmı görülür şekilde ilerleyen Mihmat, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Ölümden son anda dönen Mihmat, ambulans gelene kadar bir polisin elini sıkı sıkı tuttu. Daha sonra Mihmat tedavisi yapılmak üzere Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle