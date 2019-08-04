Nehirde boğulan 4 çocuk yan yana toprağa verildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriNehirde boğulan 4 çocuk yan yana toprağa verildi
GeriGündem Nehirde boğulan 4 çocuk yan yana toprağa verildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Muhammed Sami MARAL/MUŞ (DHA)
04.08.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Nehirde boğulan 4 çocuk yan yana toprağa verildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nehirde boğulan 4 çocuk yan yana toprağa verildi

Muş'un Malazgirt İlçesi'nde serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğulan 4 çocuk, Beşçatak Köyü'nde sabaha karşı yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.

Malazgirt ilçesi Beşçatak köyünde Kur'an kursuna giden 41 çocuk, köy imamı eşliğinde Murat Nehri kıyısına pikniğe gitti. Piknik sırasında çocuklardan bazıları serinlemek için nehre girdi. Bu sırada 5 çocuk akıntıya kapıldı. Çığlıklar üzerine gelen köylüler, suya girip çocuklardan Muhammed Demir (10), Ruhat Burukanlı (12), İlhami Demirbilek (12) ve Boran Yıldırım'ı (12) bularak nehirden çıkardı. Malazgirt Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuklardan Boran Yıldırım'ın kalbi yeniden çalıştırıldı, diğer 3 çocuk ise kurtarılamadı. Nehirde kaybolan Taner Güven (10) için arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalar sonucu saat 20.30 sıralarında Taner Güven'in de cansız bedenine ulaşıldı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Malazgirt Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından çocukların cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Beşçatak köyünde sabaha karşı 4 çocuk köy mezarlığında yan yana kazılan mezarlara gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayın ardından imam F.Ö.'nün güvenlik gerekçesiyle gözaltında tutulduğu öğrenildi.

VALİ GÜNDÜZÖZ TAZİYE ZİYARETİNDE

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Beşçatak köyüne giderek acılı ailelere taziye ziyaretinde bulundu. Köydeki taziye evinde çocukların babaları Mehmet Ali Güven, İbrahim Demirbilek, İsmail Demir ve Erkan Burukanlı'yı yanına alan Vali Gündüzöz, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen duanın ardından Vali İlker Gündüzöz, acılı ailelere ve köylülere başsağlığı diledi.

İMAM BİRKAÇ ÇOCUĞU KURTARMIŞ

Beşçatak Köyü Muhtarı Cemil Yıldız, köy imamının çocukları kendi imkanlarıyla pikniğe götürdüğünü belirterek, "Murat Nehri'nde çocuklar suya girmişler. Çocukların nehre girdikleri yerde de çamur varmış. Çocukların durumunu gören imam birkaçını suya girerek kurtarmış. Ama herhalde kendisi de yorulunca durumu bu kez emniyet, jandarma ve 112'ye bildiriyor. Sonra bizim haberimiz oldu. Burada devlet millet seferber oldu. Valimiz, kaymakamımız, herkes elinden geleni yaptı" dedi.

Boran Yıldırım'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Herkesin yüreği yanmıştı... İddialar isyan ettirdi
Gelecek hafta İstanbul'da sıcaklık 31 dereceye çıkacak
Bodrum'da yakalandı... Evlere girip uyuyanları izlemiş!
Milyonlarca lira dolandırdılar.. Kendini böyle savundu!