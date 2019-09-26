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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Razi CANİKLİGİL - NEWYORK
26.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"Nefret söylemi fikir özgürlüğü değildir"

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"Nefret söylemi fikir özgürlüğü değildir"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün New York’ta Türkiye ve Pakistan’ın ortak ev sahipliğinde düzenlenen ‘Nefret Söylemiyle Mücadele’ temalı yüksek düzeyli yan etkinlikte konuştu. Günümüzde nefret söylemine en fazla maruz kalanların Müslümanlar olduğunu söyleyen Erdoğan, “Müslüman kadınlar sırf başörtüsü taktıkları için sokakta, çarşıda, işyerlerinde tacize uğruyor. Nefret söylemi, fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır’’ ifadelerini kullandı. Erdoğan etkinlikle şunları söyledi:

SİYASETÇİ BEYANIYLA NORMALLEŞTİRİLİYOR

“Nefret söylemi küresel ölçekte yükselişte olan İslam düşmanlığı, ırkçılık ve yabancı karşıtlığının en yaygın aracıdır. Bu tarz söylemler günün her saatinde sosyal medyada siyasetçilerin içe dışa yönelik beyanlarında normalleştirilmektedir. Nefret söylemi fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır. İnsanlığa karşı en büyük suçların işlenmesinden önce nefret söyleminin ayak sesleri duyulmuştur. Ruanda’daki katliamları gerçekleştiren Batı’yı kimse hesaba çekmemiştir. Orada milyonlar öldürülmüştür. Kimse Batı’ya ‘Siz böyle bir katliamı nasıl yaptınız?’ dememiştir.

EN ÇOK MÜSLÜMANLAR MARUZ KALIYOR

Günümüzde nefret söylemine, kutsal değerlere hakarete en fazla maruz kalanlar Müslümanlardır. Bu soruna gözlerimizi yumamayız. Müslümanların işyerleri, evleri, ibadethaneleri hemen her gün ırkçıların ve faşist grupların hedefi oluyor. Müslüman kadınlar sırf başörtüsü taktıkları için sokakta, çarşıda, işyerlerinde tacize uğruyor.

KEŞMİR AÇIK HAVA HAPİSHANESİ

Şu anda Keşmir adeta bir açık hava hapishanesine döndürülmüş vaziyettedir, buradaki insanlar da mahkûm konumundadır. ‘Sen nasıl inek eti yersin?’ Böyle bir saçmalık olabilir mi? Biz de inek eti yiyoruz. Bir taraftan inanç özgürlüğü diyeceksiniz... Benim inancımın gereği bu değil. Ben senin inancına saygı duyuyorum. Sen benim inancıma niye saygı duymuyorsun? Bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var, biz bunlara müdahale etmedik.
Bütün devlet kurumlarına bu konuda (Keşmir) önemli görevler düşüyor. Hem devletlerarası hem de bölgesel ve küresel nitelikli uluslararası örgütler nezdinde gerçekleştirilen somut girişimler daha etkin hale getirilmelidir. Birleşmiş Milletler’de (BM) nefret söylemine ilişkin bir veri tabanı oluşturulması fikrini destekliyoruz.
Ülkemizdeki Hindistanlı diplomatlar bize, bu konudaki tutumumuzdan rahatsızlık duyduklarını söylüyorlar. Peki biz başka ülkelerde yapılan yanlışları görmezsek nasıl uluslararası siyaset yapacağız.

KİMSE ‘İSLAMCI TERÖR’ YAKIŞTIRMASI YAPAMAZ

Bizim dinimize kimse ‘İslamcı terör’ yakıştırması yapamaz. Arapça’da İslam, ‘barış’ kelimesinden gelmektedir. Dolayısıyla İslam bir barış dinidir. İslam’ı terörle bir araya getirmek iftiradır, ahlaksızlıktır. Böyle bir şey kabul edilemez.
Türkiye olarak yükselen İslam düşmanlığı, ırkçılık, nefret söylemiyle etkin mücadele yönündeki çabalara öncülük etmeye devam edeceğiz.”

‘FİLİSTİN’E GEÇERKEN YARIM SAAT SINIRDA BEKLETİLDİM’

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Başbakan iken resmi İsrail ziyaretinde başına gelen bir olayı konuşmacılarla paylaştı: “Ben Başbakan olarak İsrail’e gittim.

srail’den Filistin tarafına geçerken eşimle arabada yarım saat sınırda bekletildim. Niye bekletildiğimi anlayamadım. Resmi ziyaret için Tel Aviv’deyim. Filistin’e geçerken başıma bu olay geldi. İşte İsrail’in devlet liderlerine yaklaşımı budur. Kimi beğeniyorlarsa onun için kapılar açıktır, beğenmiyorlarsa kapılar kapalıdır. Lafa geldiği zaman bütün özgürlükleri savunurlar. Hiçbir zaman samimi değildirler.”

 

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