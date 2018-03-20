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    Nefes kesen takipte ekip otosu takla attı polisin beli kırıldı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    20.03.2018 - 14:37 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beylikdüzü’nde şüpheli bir aracın takibi sırasında takla atan ekip otosundaki bir polisin beli kırılırken, bir polis de hafif yaralandı.

    Nefes kesen takipte ekip otosu takla attı polisin beli kırıldı
    Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Avcılar’dan Büyükçekmece istikametine giden 34 HT 021 plakalı aracı E5 Karayolunda durdurmak istedi. Uyarılara rağmen kaçmaya devam eden şüpheli aracın TÜYAP mevkisinde sıkıştırdığı ekip otosu, kontrolünü kaybederek aydınlatma direğine çarparak takla attı. Ekip otosunda bulunan polis memurlarından İsmail Kutlu’nun beli kırılırken diğer polis Emre Terzi de  hafif yaralandı. Yaralı memurlar ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli V.K. kısa süre sonra yakalandı. Yapılan kontrollerde alkollü olduğu belirlenen şüpheliye ait araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulundu.

    Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, polis memuru İsmail Kutlu’nun ise Büyükçekmece’deki özel bir hastanede ameliyata alındığı belirtildi. Yoklama kaçağı olan şüphelinin  8 dolandırıcılık,  1 tehdit, 1 yaralama ve 1 kamu malına zarar vermeden 11 suç kaydı olduğu bildirildi.

    Etiketler: beylikdüzü , polis , belini kırdı , haberler , gündem
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