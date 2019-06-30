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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ/DHA
30.06.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

Nefes kesen anlar! Kocaeli'de başladı İstanbul'da sona erdi

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KOCAELİ'de uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen bir kişi ile polis arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Ekipler kaçan aracı arkadan çarparak durdurdu. Şüpheli, polis ekiplerine silah çekince bacağından vurularak yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Sancaktepe Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kocaeli ekipleri uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen bir kişiyi takibe aldı. Şüpheli, aracıyla hareket ettiğinde polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, kaçmaya başladı. Kocaeli'nde başlayan kovalamaca İstanbul Sancaktepe'de son buldu.

POLİS KAÇAN ARACA ÇARPARAK DURDURDU

Polis ekipleri kaçan araca arkadan çarptı. Şüpheli yaya olarak kaçmak istedi ve polis ekiplerine silah çekti.  Polis ekipleri şüpheliyi bacağından vurarak yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

HAREKETLİ DAKİKALAR YAŞANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel hareket ekipleri sevkedildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak çevrede bulunanları uzaklaştırdı. Zanlı olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldrıldı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede ve araçta uzun süre inceleme yaptı. Bir görgü tanığı, "Ofiste oturuyordum, kaza  oldu. Önce bir uyarı sesi duydum sonra silah sesleri gelmeye başladı. Polisler bacaklarına ateş etti. Onlar da içerden ateş etti. Polislerde bir şey yok, kendilerini korumaya çalıştı" diye konuştu. 

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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