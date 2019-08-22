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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)
22.08.2019 - 16:41, Son Güncelleme:

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, hastanede şoke oldu

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Nefes darlığı şikayetiyle gitti, hastanede şoke oldu

Elazığ'da öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Keko Ateş'in (91) nefes borusunda 10 santimlik çivi tespit edildi. Ateş'in, 24 yıl önce Larenks kanseri ameliyatı sırasında nefes borusunda açılan açıklığı temizlemek için kullandığı çivinin soluk borusuna kaçtığı belirlendi.

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  • Nefes darlığı şikayetiyle gitti, hastanede şoke oldu
  • Nefes darlığı şikayetiyle gitti, hastanede şoke oldu
  • Nefes darlığı şikayetiyle gitti, hastanede şoke oldu
  • Nefes darlığı şikayetiyle gitti, hastanede şoke oldu
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Keko Ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkik ve muayenelerden sonra Ateş'in nefes borusunda çivi olduğu tespit edildi. Hastanın hayatını tehlikeye atan bu durumun giderilmesi için Ateş, Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Kılıç tarafından operasyona alındı. Soluk borusun içerisinde ve sağ akciğer içerisine doğru kaçmış olan 10 santim uzunluğundaki çivi, 'Rijit Bronskoskopi' işlemiyle çıkarıldı.

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, hastanede şoke oldu


Dr. Öğr. Üyesi Murat Kılıç, Larenks kanseri olan Ateş'in, 24 yıl önce Total Larenjektomi ameliyatı sırasında boynundan nefes borusuna açılan açıklığı temizlemek için kullandığı çivinin soluk borusuna kaçtığını anlattı. Dr. Öğr. Üyesi Kılıç, "Bu nedenle gelişen öksürük ve nefes darlığı şikayeti ile önce başka bir sağlık merkezine başvuran, ardından Fethi Sekin Şehir Hastanemiz Göğüs Cerrahisi Kliniği'ne yönlendirilen hastaya çektiğimiz tomografide soluk borusu içerisinde ve sağ akciğer içerisine doğru kaçmış olan bir çivi olduğunu tespit ettik.

Bunun üzerine hastamızı acil olarak ameliyata aldık. Uyguladığımız Rijit Bronskoskopi işlemi ile nefes borusundaki 10 santimlik çiviyi başarılı bir şekilde çıkardık. Hastamızı ameliyat sonrası bir süre serviste takip ettikten sonra gün içerisinde şifa ile taburcu ettik" dedi.

Nadir de olsa karşılaştıkları bu tür durumlarda hızlı müdahalenin önemine değinen Dr. Öğr. Üyesi Murat Kılıç, trakeostomili hastaların yabancı cisimlerle soluk borusuna müdahale etmemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

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