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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
19.11.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

'Nefes alamıyorum' diye doktora gitti! Burun ameliyatından sonra şaşkına döndü

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'Nefes alamıyorum' diye doktora gitti! Burun ameliyatından sonra şaşkına döndü

DENİZLİ'de, burnundan sağlıklı nefes alamadığı için doktora başvuran üniversite öğrencisi Utku İyigün'ün (19), çekilen tomografi sonucu, burnunun içinde yabancı cisim tespit edildi. Ameliyatla burundan çıkarılan yabancı cismin, diş olduğu belirlendi. İyigün'ün 6 yıl önce bisiklet kullanırken geçirdiği kazada kırılan dişinin, burun boşluğuna kaçtığı ortaya çıktı.

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Utku İyigün, salı günü, burnundan sağlıklı nefes alamadığı için Denizli Özel Sağlık Hastanesi'ne başvurdu. İyigün, hastanede görevli kulak, burun, boğaz uzmanı Opr. Dr. Ali Yüksel tarafından muayene edildi. Yapılan kontrolde, İyigün'ün burnunda, kemik eğriliği ve burun eti büyümesi tespit edildi ardından yüz tomografisi çekildi. Tomografiyi kontrol eden Dr. Yüksel, İyigün'ün burnunun içinde yabancı cisim olduğunu gördü.

KALEM KAPAĞI SANILDI, DİŞ ÇIKTI

Dr. Ali Yüksel, hastası Utku İyigün'e burnunun içinde yabancı cisim olduğunu, ameliyatla çıkarılması gerektiğini söyledi. Perşembe günü Dr. Ali Yüksel tarafından ameliyata alınan İyigün'ün burnundan, yabancı cisim çıkarıldı. Tomografi incelemesinde, ilk olarak İyigün'ün çocukken burnuna kalem sokabileceği ve arka kapağının burun içinde kalıp, orta burun eti bölgesi sol gözünün yanına kadar ilerlemiş olabileceği düşünüldü. Ameliyatla çıkarılan cismin, yapılan son incelemede diş olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İyigün, Dr. Yüksel'e 6 yıl önce bisiklet kullanırken, minibüse çarptığını, kazada yüzünden yaralandığını söyledi. İyigün'ün kazada çarpmanın etkisiyle diş kökünün yerinden aldığı darbe nedeniyle kopup, yüz boşluğu içine düştüğü, oradan da burun boşluğuna açılan doğal boşluktan geçerek, orta burun hizasına kadar ilerleyip, yerleştiği ihtimali üzerinde duruldu. İyigün'ün burnunda dişiyle 6 yıl yaşadığı ortaya çıktı.

'BÖYLE VAKA ÇOK AZ'

Ameliyat hakkında bilgi veren Dr. Ali Yüksel, tomografide cismi önce kalem kapağı sandıklarını belirterek, "Ameliyatı yaptık, şikayetlerini giderdik ve yabancı cismi burnundan çıkardık. Cisim, sol orta burun eti içine gömülmüş şekildeydi. Cismi incelediğimizde diş kökü olduğu gördük. Hastamız, 6 yıl önce trafik kazası geçirmiş. Bize kaza anında diş köklerinin birinin kırılıp, yüz boşluğu içine düştüğünü söyledi. Enteresan olanı ise bu diş orada kalmamış, burun boşluğuna açılan doğal boşluktan içeri girip, orta burun hizasına kadar gelmiş ve buraya yerleşmiş. İlginç olan kısım bu. Literatüre de baktık, böyle vaka çok az. Hastamızın başına şansızlık sunucu olan gelen bir olay. Dişin orada 6 yıl boyunca kalıp, soluk borusuna ya da yemek borusuna kaçmayıp, enfeksiyon bile ortaya çıkarmamış olması önemli" dedi.

'DİŞ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ŞAŞIRDIM'

Burnunda dişiyle 6 yıl yaşayan Utku İyigün ise diş çıkınca çok şaşırdığını anlatarak, "Nefes alamama şikayetiyle hastaneye geldim. Doktor, bana çekilen tomografide, burnumun içinde yabancı cisim olduğunu söyleyip, gösterdi. Kalem kapağı olabileceğini sandık, ameliyatla çıkarıldı. Ameliyatın ardından cismin diş olduğunu öğrendim ve çok şaşırdım. Yaklaşık 6 yıl önce trafik kazası geçirdim, orada olabileceğini düşünüyoruz. Yüzüme darbe almıştım" diye konuştu.

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