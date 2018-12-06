Nedim Yaşar kimdir? İşte hayatı hakkında bilgiler
Nedim Yaşar kimdir sorusunun yanıtı birçok vatandaş tarafından sorgulanan ve araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. Los Guerreros’ (Savaşçılar) adlı çetenin liderliğinden ayrılarak radyo programcılığı yapan Türk asıllı Nedim Yaşar, aracında uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Peki, Nedim Yaşar kimdir? İşte hayatı hakkında bilgiler.
Nedim Yaşar, 1987 yılında dünyaya geldi. Türkiye’de doğan Nedim Yaşar, henüz 4 yaşındayken ailesiyle birlikte Danimarka’ya göç etti. 6. sınıfta öğretmenini bıçakla tehdit ettiği için okuldan atılan Nedim Yaşar, 17 yaşındayken gasp suçundan hüküm giydi. Danimarka'nın en tanınmış motosikletliler çetesi Los Guerreros'un başkanı olan Nedim Yaşar, baba olacağını öğrendikten sonra çeteden ayrılma kararı aldı. Nedim Yaşar bir süredir Radio24syv isimli radyoda sunuculuk yaptı. Pişmanlık yasasından yararlanan Nedim Yaşar, yerel bir radyoda yaptığı programda sık sık anılarından ve deneyimlerinden bahsediyordu. Danimarka'da organize suç örgütleriyle ilgili bir kitap çıkardı. “Rodder” (Kökler) ismini verdi bu kitabın tanıtım gününde uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.
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