Nedim Yaşar kimdir?
‘Los Guerreros’ (Savaşçılar) adlı çetenin liderliğinden ayrılarak radyo programcılığı yapan Türk asıllı Nedim Yaşar, uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Nedim Yaşar’ın vefat haberi sosyal medyanın da en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Peki, Nedim Yaşar kimdir?
Nedim Yaşar, 1987 yılında dünyaya geldi. Türkiye’de doğan Nedim Yaşar, henüz 4 yaşındayken ailesiyle birlikte Danimarka’ya göç etti. 6. sınıfta öğretmenini bıçakla tehdit ettiği için okuldan atılan Nedim Yaşar, 17 yaşındayken gasp suçundan hüküm giydi. Danimarka'nın en tanınmış motosikletliler çetesi Los Guerreros'un başkanı olan Nedim Yaşar, baba olacağını öğrendikten sonra çeteden ayrılma kararı aldı. Nedim Yaşar bir süredir Radio24syv isimli radyoda sunuculuk yaptı. Pişmanlık yasasından yararlanan Nedim Yaşar, yerel bir radyoda yaptığı programda sık sık anılarından ve deneyimlerinden bahsediyordu. Danimarka'da organize suç örgütleriyle ilgili bir kitap çıkardı. “Rodder” (Kökler) ismini verdi bu kitabın tanıtım günüde uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.
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