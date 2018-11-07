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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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07.11.2018 - 22:36, Son Güncelleme:

Nedim Şener'in muhalif tavrı yumuşadı mı?

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Gazeteci Nedim Şener, CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40 programına konuk oldu. Şener kendisine yönelik "Muhalif tavrı yumuşadı" eleştirilerine yanıt verdi.

Buket Aydın, Nedim Şener'e yönelik eleştirilerle ilgili soru sordu, "Cezaevinden çıktıktan sonra muhalif tavrınız yumuşadı mı?" dedi. Şener ise kendini hiçbir zaman muhalif olarak tanımlamadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Ben kendimi hiçbir zaman muhalif olarak konumlandırmadım, gazeteci olarak konumlandırdım. Ben siyasi bir figür değilim. Böyle gazetecilik de vardır ama benim yapmak istediğim gazetecilik olgusal gazetecilik. Ben gerçek kimin işine yarar diye bakmayan bir insanım. Gerçek AK Parti'li de olsun CHP'li de olsun HDP'li de olsun hiç fark etmez. O gerçek kendini savunacak konumda güçlü olacak ve insanlar sadece o gerçeği görecekler. Benim derdim soruşturmacı gazetecilik, insanların reddedemeyeceği gerçekleri ortaya koymak. Ben bugüne kadar hiçbir siyasi partinin toplantısına katılmadım, hiçbir siyasi örgütün içinde bulunmadım. Legal illegal hiçbir grubun içinde olmadım. Beni tanıyanlar bir siyasi figür olmadığımı sadece salt bir gazeteci onun da altında sadece muhabir olduğumu bilirler. Böyle bir tavır değişikliği bende yok. İlgilendiğim konulara bakıyorlarsa eğer, ben 2007'den beri Hrant Dink cinayeti ve bunun arkasındaki FETÖ'nün kötülüklerini anlatmaya çalıştım. 17- 25 Aralık, MİT Müsteşarı'nın tutuklanma girişimi ardından 15 Temmuz kanlı darbe girişimine kadar hep bunun uyarısını yapmaya çalıştım. Bugün de köşe yazılarımda bunları anlatmaya çalışıyorum."

Nedim Şenerin muhalif tavrı yumuşadı mı

NEDİM ŞENER SİYASETE GİRECEK Mİ?

CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40 programına konuk olan gazeteci Nedim Şener, "Siyasete girmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

"Öyle bir düşüncem hiç olmadı. Bugüne kadar da hiç teklif gelmedi, geleceğini de zannetmiyorum" diyen Şener, şunları söyledi:

"Siyaseti ne zaman istedim biliyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu bir gün miting meydanında toplananlara 'Nazlı Ilıcak burada.' diyor ve slogan attırıyor. Hemen CHP Milletvekili Dursun Çiçek'e mesaj attım. Dedim ki 'Bugün milletvekili olmak isterdim.' 'Neden?' dedi. 'İstifa etmek için.' dedim. Eğer orada vicdanen o tepkiyi veremiyorsanız, siyasete girmenin bir anlamı yok. Gerçekten sırf bunu dediği için o genel başkanı cezalandırmak adına, o gün istifa etmek için milletvekili olmak isterdim. Bu duygularda olan adama hiç kimse de zaten siyaset teklif etmez. Karşılığı olan bir şey değil."

Nedim Şenerin muhalif tavrı yumuşadı mı

NEDİM ŞENER "FETÖMETRE"Yİ ANLATTI

CNN TÜRK'te Buket Aydın'la '40' programının konuğu olan gazeteci Nedim Şener, FETÖ ile mücadelede kullanılan "FETÖMETRE"yi anlattı.

Nedim Şener, FETÖMETRE'yi şöyle açıkladı:

"Bir kişinin aldığı terfiler, yurt dışı görevler, dil sınavlarına giriş sınavları, geldiği okul, ByLock kullanıp kullanmadığı, Bank Asya'da hesap açıp açmadığı, himmet yapıp yapmadığı, katalogdan evlilik yapıp yapmadığı, çocuklarını okuttukları okullar... Bunlardan birkaç tanesi üst üste gelirse sizin FETÖ'cü olduğunuz hakkında bir şüphe çıkacak. FETÖMETRE durduk yere bir kişiye uygulanan sistem değil, bir adli soruşturma sırasında ismi çıkacak, o kişiyle ilgili bu kriterler tutuyorsa o kişiyle ilgili bilgi sunulacak nitekim savcılıklar da TSK'ya gönderdikleri yazılarda kişiler hakkında bu tür bilgiler istiyor. FETÖ 40 yıldır TSK'nın içinde örgütleniyor, birbirleri arasında inanılmaz dayanışmaları var."

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