Necmettin öğretmensiz bir yıl...

Baba Hamit Yılmaz, oğlunun 16 Ekim 2016'da atandığını ve 8 aylık öğretmenken PKK tarafından katledildiğini belirterek, "Oğlum 16 Haziran 2017'de Tunceli-Pülümür yolunda önünü kesip aracı yakan hainler ve lanetliler tarafından alıkonuldu. 27 gün sonra çocuğumuzun cenazesine ulaşabildik." dedi.

Yaşadıkları acı olayın üzerinden bir yıl geçtiğini belirten Yılmaz, evladını unutmasının mümkün olmadığını ve hayatının hiçbir anının onu düşünmeden geçmediğini anlattı.

Yılmaz, yaşadıklarının zor bir sınav olduğunu dile getirerek, "Rabbim bu imtihanda bana yardım etsin. Sabırlar ihsan etsin. Dayanılacak gibi bir acı değil evlat acısı. Kardeşinin karne törenine gittiğimde Necmettin aklıma geldi. Zoruma gitti, ağladım." ifadesini kullandı.

Necmettin öğretmenin kaybının ardından devletin ve milletin kendilerini yalnız bırakmadığını vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi: "Allah milletimizden razı olsun. Taziyelerini sundular. Aziz milletimiz Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i ile bir taziye silsilesi oluşturdu. Mektup, telefon ve mesajlarla bize başsağlığı dilediler. Allah milletimizden razı olsun. Biz bir yüreğiz, bir vatanız, bölünmeyiz, bölünecek de değiliz. Bu al bayrak altında ilelebet payidar yaşayacağız. Rabbim devletimizi milletimizi korusun."

Yılmaz, "Necmettin'in bir emeli, bir amacı vardı. Bizim de aynı emelimiz ve amacımız var. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız, ezanımız, kutsallarımız uğrunda savaşıp ölmek varsa ölürüz, öldürmek varsa da öldürürüz. Yaşamımızı bunun üzerine şekillendirip devam edeceğiz" diye konuştu.

PKK terör örgütüne lanet eden Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kandil'e yönelik yürütülen operasyonlarda Mehmetçik'e muzaffer olması için dua ettiğini söyledi.

Terörle mücadelede kullanılan İHA ve SİHA'ları Ebabil kuşlarına benzeten Yılmaz, şunları kaydetti: "Necmettin'in kanını yerde bırakmadılar. Allah devletimizden razı olsun. Katilleri bertaraf edildi. Leşler yerini buldu. Parazitler yok olacak. Asalaklar böyle katledilip devam edilecek. Necmettin oğlumun, evladımın kanını yerde bırakmadılar. Onlara da şükranlarımı sunuyorum. Bir şehit babası olarak yüreklerimiz onlarla. Şehit anne babası olarak hepsine duacıyız. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Rabbim ordumuzu muzaffer etsin. Çünkü Mehmetçik Muhammed'in ordusudur. Malazgirt'ten beri Anadolu'da biz varız ve bundan sonra da olmaya gayret edeceğiz."

ADI OKUL, BULVAR VE KÜTÜPHANEDE YAŞIYOR

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Çiftçibaşı Mahallesi'nde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda terör örgütü PKK mensupları tarafından yolu kesilip aracı yakılarak kaçırılmış, daha sonra da şehit edilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Necmettin Yılmaz'ın Siverek'teki görev yaptığı okul ile memleketi Torul ilçesindeki imam-hatip lisesine, yurdun çeşitli yerlerindeki kütüphanelere ve Tunceli'de bir bulvara şehit öğretmenin adı verilmişti.