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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
26.11.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

Necmettin Kesgin'e 3 yıl hapis cezası

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Necmettin Kesgin'e 3 yıl hapis cezası

Yerel seçim sürecinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a senet davası açılmasına neden olan Necmettin Kesgin'e çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmak suçundan üç yıl hapis cezası verildi.

Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasında Kesgin, üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza ertelenmediği gibi paraya da çevrilmedi.

Yavaş, avukatlık yaptığı dönemde iş insanı Necmettin Kesgin ile senet alış verişine girmişti. Kesgin, Yavaş’ın sesini gizlice kaydedip bilgisayara yükledi. Bilgisayarı daha sonra kız arkadaşına armağan etti. Kesgin’den ayrılan kız arkadaşı, dosyaları bulunca bilgisayarı Yavaş’a teslim etti. Yavaş, şikayetçi olunca soruşturma açıldı. Yapılan inceleme sonucu bilgisayarda çocuklara ilişkin müstehcen görüntüler çıktı.

Yavaş ve Kesgin arasındaki 600 bin dolarlık senetten kaynaklı itilaf, yerel seçimlerin yapıldığı 31 Mart’tan önce gündeme gelmişti. Kesgin’in 6 Kasım 2017’de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne verdiği şikayet dilekçesi işleme kondu. Yavaş’a aynı senet üzerinden iki kez tahsilat yapmaya çalıştığı iddiasıyla görevi kötüye kullanma ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından dava açılmıştı.

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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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