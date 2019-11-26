Necmettin Kesgin'e 3 yıl hapis cezası
Yerel seçim sürecinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a senet davası açılmasına neden olan Necmettin Kesgin'e çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmak suçundan üç yıl hapis cezası verildi.
Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasında Kesgin, üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza ertelenmediği gibi paraya da çevrilmedi.
Yavaş, avukatlık yaptığı dönemde iş insanı Necmettin Kesgin ile senet alış verişine girmişti. Kesgin, Yavaş’ın sesini gizlice kaydedip bilgisayara yükledi. Bilgisayarı daha sonra kız arkadaşına armağan etti. Kesgin’den ayrılan kız arkadaşı, dosyaları bulunca bilgisayarı Yavaş’a teslim etti. Yavaş, şikayetçi olunca soruşturma açıldı. Yapılan inceleme sonucu bilgisayarda çocuklara ilişkin müstehcen görüntüler çıktı.
Yavaş ve Kesgin arasındaki 600 bin dolarlık senetten kaynaklı itilaf, yerel seçimlerin yapıldığı 31 Mart’tan önce gündeme gelmişti. Kesgin’in 6 Kasım 2017’de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne verdiği şikayet dilekçesi işleme kondu. Yavaş’a aynı senet üzerinden iki kez tahsilat yapmaya çalıştığı iddiasıyla görevi kötüye kullanma ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından dava açılmıştı.
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