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    Necip Fazıl Kısakürek'in yanında defnedilecek

    Eyüp SERBEST / İSTANBUL
    16.05.2018 - 23:40 | Son Güncelleme:

    KAMUOYUNDA ‘Salih Mirzabeyoğlu’ olarak tanınan Salih İzzet Erdiş (68) 4 Mayıs’ta geçirdiği beyin kanamasının ardından tedaviye alındığı hastanede vefat etti.

    “Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etmek” suçlamasıyla İBDA-C davasında yargılanan ve 16 yıl cezaevinde yatan Salih İzzet Erdiş, 4 Mayıs’ta Yalova’daki evinde rahatsızlanarak Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçirdiği saptanan Erdiş’in 7 Mayıs’ta beyin ölümü gerçekleşti. İstanbul’daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilen Erdiş’in dün organ fonksiyonları da durdu. Cenaze, hastaneden alınarak İstanbul Üsküdar’daki evine götürüldü. Vasiyeti gereği evde bekletilecek olan Salih İzzet Erdiş için bugün ikindi vakti Fatih Camisi’nde cenaze töreni düzenlenecek, ardından Eyüp Mezarlığı’nda, şair Necip Fazıl Kısakürek’in mezarının yanında toprağa verilecek.

    Etiketler: salih mirzabeyoğlu , gazetehaberleri , gündem
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