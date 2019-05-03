Ne zaman oruç tutulacak? Ramazan ayı başlıyor!
Manevi iklimin doruklarda yaşanacağı Ramazan ayı ile birlikte birçok vatandaş, oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalkacak. Hicri Takvime göre bu yıl 6 Mayıs tarihinde başlayacak olan Ramazan ayında ilk oruç için ise 5 Mayıs Pazar gününü 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece sahura kalkılacak. İşte, 2019 Ramazan İmsakiyesi ve Ankara, İstanbul ve tüm iller için oruca kalkılacak saat bilgileri
Ramazan ayına sayılı gün kala ne zaman oruç tutulacak sorusu da gündemde yer almaya devam ediyor. Bereketin ve mağfiret mevsimi olarak bilinen Ramazan ayı, oruç ve diğer ibadetlerin yerine getirileceği bir ay olacak. Peki, ne zaman oruç tutulacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
Nefis muhasebesinin gerçekleşeceği Ramazan ayında ilk oruç, 5 Mayıs Pazar gününü, 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece kalkılacak olan sahur ile başlayacak.
Sahur saatleri, Ramazan ayının sonlarına doğru geriye doğru gelecek. İftar vakitleri ise ileriye doğru gidecek. (Örneğin, İstanbul'da ilk iftar 20.12'de, 3 Haziran tarihli son iftar ise 20.38'de yapılacak.)
Ankara sahur saati: 03.58, iftar saati: 19.54
İzmir'de sahur saati: 04.28, iftar saati: 20.14
Adana'da sahur saati: 04.01, iftar saati: 19.38
Antalya'da sahur saati: 04.20, iftar saati: 19.56.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini takvime göre Ramazan Bayramı'nın arefe günü 3 Haziran Pazartesi gününe denk gelecek. 4-5-6 Haziran tarihleri ise Ramazan Bayramı olarak idrak edilecek.
Cumhurbaşkanlığı kararına göre ise Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacak.
Özel sektör çalışanları ise dilerlerse, -şayet hafta sonu çalışma zorunlulukları yoksa- 3 Haziran Pazartesi günü (yarım gün) ve 7 Haziran Cuma günü köprü izin alarak tatillerini 9 güne çıkarılmasına imkan sağlayabilecek.
İFTAR VE SAHUR SAATLERİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan İftar ve sahur için saat bilgilerini, aşağıda yer alan linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. Bulunduğunuz şehre ait sahur vakti-imsak, iftar vakti-akşam, teravih vakti ise yatsı saati içerisinde yer almaktadır.
Bu ekran üzerinden iftar ve teravih namazına kaç dakika kaldığını, geri sayım özelliği sayesinde zahmetsizce takip edebilirsiniz.
Farklı bir şehre ait iftar ve sahur bilgilerini ise imsakiye sayfasının sol üst köşesinde yer alan 'Şehir Seç' butonuna tıkladıktan sonra kent ismini seçerek öğrenebilirsiniz.
İL İL İFTAR VE SAHUR SAATLERİNİ KOLAYCA TAKİP EDEBİLECEĞİNİZ İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ
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