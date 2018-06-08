Ne zaman emekli olurum? İşte emeklilik yaşı hesaplama robotu

Çalışma hayatını bir kenara bırakıp artık emekliliğe ayrılmak isteyen vatandaşlar, emeklilik yaşı hesaplama ekranıyla birlikte kolayca emeklilik yaşlarını öğrenebiliyorlar. İşte ne zaman emekli olurum sorusunun yanıtı.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM UYGULAMASINA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Ne Zaman Emekli Olurum Uygulamasına giriş yapabilmek için sayfada yer alan formu detaylı bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Bu nedenle sigortalıların ilk olarak hizmet dökümü alması ve formdaki bilgileri doldurması kişi için yararlı olacaktır. Hizmet Dökümünüzü E-Devlet üzerinden alabilirsiniz. Sisteme girilen bilgiler ile hesaplama yapmasının ardından emeklilik yaşınız sayfada gözükecektir.

Emeklilik için sunulan bir diğer hizmet 'emekli maaşı sorgulama' işlemidir. Emekli maaşı sorgulama yapacak olan kişiler, emekli olduktan sonra bağlanacak emekli maaşının ne kadar olduğunu öğrenebilmektedir. Emekli maaşı sorgulama için SGK tarafından açılan özel sayfa size bu konuda yardımcı olacak ve kolay bir şekilde emekli maaşı sorgulama yaparak sonuca ulaşmanız sağlanacaktır.

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Erken emeklilik şartları nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların emekli olabilmesi için belirli miktarlarda prim ödemesi yapmak zorundadırlar. Erken emeklilikten önce normal emeklilik için prim ödeme işlemi dışında gerekli görülen yaş sınırını tamamlamış olmaları ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmeleri yeterlidir. Bunlara bakıldığında erken emekli olmak için yine şartların oluşması gerekmektedir. Fakat yaş sınırına ulaşma şartı diğer tüm şartlar tamamlandığı taktirde aranmamaktadır.

Başvuruda bulunan kişilerin prim ödemelerinin tamamlamış olmaları ve hizmet sürelerinin eksiksiz olarak doldurmuş olmaları erken emeklilik için gereklidir. Vermiş olduğumuz şartları oluşturmuşsanız şayet erken emeklilik hakkı kazanmış durumdasınızdır. Erken emeklilik için kabul etmeniz gereken durum ise maaşınızdan erken emekli olacağınız için uygulanan maaş kesilmesidir. Bu durum şöyledir ki emekli olacak vatandaşlarımızın maaşlarından %5 oranında bir kesintiye uğramasıdır. 1999 yılından önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olmanız erken emeklilik için gereken şartlardandır. Son olarak da bahsettiğimiz gibi erken emeklilik için prim gün sayısı doldurulması gerekli bir durumdur.

SİGORTA TÜRÜNÜZE DİKKAT EDİN!

Seçim yaparken sigorta türünüze dikkat edin. Yapılacak seçimler sonrasında doğru uygulama üzerinden işlem yapılarak, emeklilik ile ilgili tüm detaylar netlik kazanacaktır. Sigortalı kişilerin yapacağı işlemlerde en önemli nokta, sigorta bilgilerinin doğru bir şekilde girilmesidir.

4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:

Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.

4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:

Aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.