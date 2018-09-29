Ne zaman emekli olurum? Emeklilik yaşı hesaplama işlemleri

Emeklilik yaşı hesaplama işlemleri, profesyonel iş hayatına devam eden vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Gerekli şartları tamamlayıp emekli olacakları günü iple çeken vatandaşlar, emekli olacakları yaşı en kolay nasıl hesaplayabileceklerini sorguluyor. İşte, merakla araştırılan "Ne zaman emekli olurum?" sorusunun yanıtı...

Emeklilik durumu çalışanların statülerine göre, yani SGK’lı (4-a), Bağ Kur’lu (4-b) ya da devlet memuru (4-c) olma durumuna göre farklılar oluyor. Her bir statü içerisinde bulunanların devlet tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) primleri ödenen tüm vatandaşların emekli olabilmesi için ödenen primlerin belli bir seviyeye gelmesi gerekmektedir. Çalışanların emekli olmaya hak kazanması için ayrıca, prim ödeme işlemi dışında gerekli görülen yaş sınırını tamamlamış olmaları ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmeleri yeterlidir. SGK’lılar için emekli olma şartlarını sigorta başlangıç tarihi belirliyor. İlk sigorta girişinize göre emeklilik yaşınız ve ödeyeceğiniz prim miktarı belli oluyor.

Emeklilik şartları zaman zaman devlet tarafından yeniden düzenleniyor örneğin; 1999 yılında emeklilik şartları düzenlendi ve ilk kez 8 Eylül 1999’dan sonra sigorta girişi olanlar için emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak kabul edildi. Bundan sonra yapılan yeni düzenleme sonucunda ise 30 Nisan 2008’den sonra ilk kez sigortalı olanlar için emeklilik yaşı 2036 yılından sonra her yıl bir yaş artırılarak erkeklerde 2044 ve sonrasında kadınlarda ise 2048 ve sonrasında 65’e çıkarıldı. Ayrıca, emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısı da artırıldı.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Ne Zaman Emekli Olurum Uygulamasına giriş yapabilmek için sayfada yer alan formu detaylı bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Bu nedenle sigortalıların ilk olarak hizmet dökümü alması ve formdaki bilgileri doldurması kişi için yararlı olacaktır. Hizmet Dökümünüzü E-Devlet üzerinden alabilirsiniz. Sisteme girilen bilgiler ile hesaplama yapmasının ardından emeklilik yaşınız sayfada gözükecektir.

NE ZAMAN EMEKLİ OLACAĞINIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ