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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
07.12.2018 - 13:12, Son Güncelleme:

Ne yaptın Yasemin!

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Gaziantep’te yaklaşık 2 yıl boyunca kazazede ve hastaların yardımına koşan Acil Tıp Teknisyeni Yasemin Durkal, tartıştığı nişanlısına kızıp gerçekleştirdiği intihar teşebbüsünün ardından ise eski sağlığını arıyor. İpten nişanlısı tarafından alınan Yasemin 5 yıl süren tedaviye rağmen halen daha konuşamıyor, hareket edemiyor.

Gaziantep’te 2011 yılında Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak 112 ambulansında görev yapmaya başlayan 25 yaşındaki Yasemin Durkal, yaklaşık 2 yıl boyunca ihbardan ihbara koşturarak, kazazede ve hastalara hayat kurtaran müdahalelerde bulundu. Bir süre sonra iş yerinde meslektaşı A.G ile tanışan Yasemin Durkal, çok sevdiği A.G ile nişanlandı. Evlilik planları yapan Yasemin Durkal, süreçte sık sık nişanlısı ile tartışmaya başladı. 27 Ağustos’ta da nişanlısı ile tartışan Yasemin Durkal, evin garajında intihar girişiminde bulundu.

Ne yaptın Yasemin

Yaşanılan süreci anlatan anne Ayşe Durkal, A.G’nin kızına şiddet uyguladığını ve üzerinden kredi çektiğini ileri sürdü. Kızının süreçte nişan yüzüklerini attığını ve A.G’nin ailesinin özür dilemesi üzerine ise yeniden barıştıklarını belirten anne, “Kızım göreve başladıktan sonra 1 yıl çalıştı. İyi bir arkadaşı olduğunu söyledi. Çok ısrar etti ve eve getirerek bizimle tanıştı. Başta memnun kalmıştık. Nişan olduktan sonra bazı yaşadıklarımız hoşumuza gitmedi. Ayrılmalarını istedik ama Yasemin istemedi. Sürekli tartışıyorlardı. Küçük kardeşi sırtında morluk olduğunu fark etmiş. Şiddet görmüş. Sorunca ağladı. Babasına söyledim. Bir süre sonra ise kendisi yüzükleri çıkarttı. Yüzükleri bize verdi. Tekrar istedi ama vermedik. Oğlan da kendi ailesine söylemiş. Ailesi geldi. Özür dilediler. Tekrar barıştılar ama hep kavga ederlerdi. Çok zor şartlarda okuttuk. Maaşına biz hiç karışmazdık. Kızım, ‘işten kurtulmak için okuyacağım’ derdi. Çocukluğunu hiç yaşayamadı" dedi. 

Kızının düğün planları yaptığını da anlatan acılı anne, “Eşyalarını hazırladık. Bundan başkasıyla yapamam, ben çok seviyorum derdi. Kızımın nişanlısı, bizden habersiz kredi çektirmiş. Kendisinin banka ile sorunu olduğu için Yasemin adına kredi çekmiş. Hiç ödememiş, hep Yasemin’e ödettirmiş. Yasemin’in not defterini buldum, orada gördüm, kredi ödediğini” şeklinde konuştu.

NİŞANLISINA İPLE BİRLİKTE FOTOĞRAFINI GÖNDERMİŞ

Anne Durkal, kızının olay gecesi tüm telefonları kapattığını belirtirken, iple çektirdiği fotoğrafı ise nişanlısına attığını kaydetti. Durkal, “Akşam yemeği yedik, ben yattım. Gece 04:00 sıralarında 'baba' diye bağıran çığlık sesine uyandık. Balkondan baktık, nişanlısının sesiydi. Hemen koşarak yere indik. Komşular gelmiş, Yasemin’i yere yatırmış, kalp masajı yapıyordu. 112 ambulansı ile hastaneye götürdüler. Ben ne olduğunu anlamadım. Yasemin intihara girişmiş. Gece nişanlısı ile konuşmuşlar, kavga etmişler. Ona söylemiş intihar edeceğini, bizim telefonlarımızı da kapatmış. Yasemin nişanlısına resim çekmiş göndermiş. A.G ise resmi görünce bizim telefonlarımızı aramış. Bizim telefonlar kapalı olunca, eve gelmiş. Garajın kapısına vurarak açmış, Yasemin’i kendi indirmiş ipten” ifadelerini kullandı.

Ne yaptın Yasemin

KONUŞAMIYOR, HAREKET EDEMİYOR

Kızının yıllar öncesinde insanların sağlığı için mücadele ettiğini hatırlatan anne Ayşe Durkal, şimdi ise konuşamaz, hareket edemez bir durumda olduğunu ifade etti. Yaklaşık 5 yıldır kızının tedavi gördüğünü de kaydeden anne Durkal, kızının tedavi sürecinde ise sağlık konusunda devletin tanıdığı tüm imkanlardan faydalandıklarını da kaydetti.

Kızının yeniden eski sağlığına kavuşması için destek isteyen Anne Ayşe Durkal, “4.5 yıl hastanede kaldık, 5 yıldır tedavi görüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Hanım’a teşekkür ediyoruz. Sağlık konusunda tanınan her imkandan faydalandık. İlacından bezine, bakım maaşına kadar her şeyden faydalandık. Emine hanım beni iyi anlar, o da anne. Yasemin’in en iyi yerlerde tedavi edilmesini istiyorum. Doğru yerlere götüremedik, inşallah doğru ellerde tedavi ettiririz” diye konuştu.

Ne yaptın Yasemin

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