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    Ne yaptın enişte!

    Sait KUZU (DHA)
    04.07.2018 - 16:57 | Son Güncelleme:

    Enişte ile kayınbirader alacak verecek meselesi nedeniyle birbirine girdi. Bıçaklanan kayınbiraderin durumu ağır.

    Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi Sungurlu Caddesi’nde meydana geldi. N.G.(43) ile eniştesi Temel Kapıcı arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Temel Kapıcı, N.G.’yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan N.G., çağırılan ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kapıcı ise İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Temel Kapıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Etiketler: bıçaklama , kayınbirader , enişte , son dakika , haberler
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