Ne yaptın Abdullah müdür!

Şırnak'ın Namaz Dağı bölgesinde, dün öğle saatlerinde yamaç paraşütü atlayışı yapan, Öğretmenevi Müdürü Abdullah Karayalçın, bir süre havada süzüldükten sonra kayalıklara çarparak ağır yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karayalçın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Abdullah Karayalçın'ın cenazesi, Şırnak merkezde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.