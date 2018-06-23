Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ne yaptın Abdullah müdür!

    Ne yaptın Abdullah müdür!

    Sekvan KÜDEN (DHA)
    23.06.2018 - 17:25 | Son Güncelleme:

    Şırnak Öğretmenevi Müdürü Abdullah Karayalçın (27), Namaz Dağı bölgesinde yamaç paraşütü atlayışı yaparken, kayalıklara çarparak yaşamını yitirdi.

    Şırnak'ın Namaz Dağı bölgesinde, dün öğle saatlerinde yamaç paraşütü atlayışı yapan, Öğretmenevi Müdürü Abdullah Karayalçın, bir süre havada süzüldükten sonra kayalıklara çarparak ağır yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karayalçın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Abdullah Karayalçın'ın cenazesi, Şırnak merkezde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Ne yaptın Abdullah müdür

     

    Etiketler: ölüm , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri