"Ne Rusya ne ABD terör örgütlerini temizleyebilmiş değil"

GERÇEKLER ANLAŞILACAK

“Trump ile ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefi koymuştuk. Bu hedefe ulaşmak amacıyla atılacak adımlar ile yapılan çalışmaları da görüşmemizde değerlendirme imkânı bulacağız. Türk-Amerikan iş dünyası temsilcileriyle gerçekleştirilecek istişareler ülkemize yönelik propagandaların arttığı bugünlerde gerçeklerin anlaşılmasına büyük katkı sağlayacaktır. FETÖ terör örgütü meselesi de ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır. Pensilvanya’daki terörist başının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım attık, atmayı da sürdüreceğiz. Tüm darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız.

TUTUŞMA SÜRECİ BAŞLADI

Washington’daki temaslarda ikili ilişkilerin yanı sıra özellikle Suriye meselesini de enine boyuna konuşacağız. DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütleriyle mücadelede işbirliği üzerinde duracağız. Ülkemizin DEAŞ’la mücadelede ödediği bedelleri ve kararlılığını bir kez daha gündeme getirirken bu sıralar bildiğiniz gibi DEAŞ’lıları ülkelerine iadeye başladık ve tabii buralarda ciddi bir telaş, artık bir tutuşma süreci de başlamış bulunuyor. Bugüne kadar biz düşündük, bundan sonra da onlar düşünsün, onlar ne yapacaklarının kararını versinler.

FERHAT ABDİ ŞAHİN’İ ANLATACAĞIZ

Kendilerine, Amerika’nın PKK/YPG terör örgütüne tıpkı DEAŞ ve diğer terör örgütleri gibi yaklaşması ve muamele etmesi gerektiğini de söyleyeceğiz. Tabii bu arada Ferhat Abdi Şahin’in nasıl bir katil olduğunu, nasıl bir terörist olduğunu ve böyle bir teröristi kendilerinin kabul etmesinin, kendilerinin bunlarla görüşmesinin yanlış olduğunu da aynen belgeleriyle ifade edeceğiz. Bu teröristbaşının da Türkiye’mizde bugüne kadar yapmış olduğu bütün terör eylemlerini resimleriyle, belgeleriyle kendilerine takdim edeceğiz. Bu harekâtla ilgili vardığımız mutabakatın hâlâ tam olarak yerine getirilmediği hususunu da yine belgelerle kendilerine ifade edeceğiz.

YENİ BİR DÖNEM İSTİYORUZ

İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen Başkan Trump’la sorunların çözüme kavuşturulması ve ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz. Önceki yönetim bakiyesi kimi kesimlerin bürokratik ve siyasi sabotaj girişimlerine rağmen şimdiye kadar pek çok konuda ciddi mesafe aldık. Trump ile önce dar kapsamlı görüşme ve heyetler arası görüşme gerçekleştireceğiz. Daha sonra geniş kapsamlı bir basın toplantısı yapacağız. Terörle mücadele, bütün bu görüşmelerimizde öncelikli konumuzu oluşturmaktadır. Her iki ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz.

TERÖRİSTLER HÂLÂ ORADALAR

(PKK/YPG’lilerin çekilmemesi) Hâlâ terör örgütleri burada. Dün (önceki gün) Kamışlı’da sivillere yönelik cereyan eden terör eylemleri, önceki günlerde sivillere yönelik terör eylemleri ortada. Münbiç’ten çekildiğini söylememiz mümkün değil, terör örgütleri Münbiç’te de ne yazık ki var. Kısmen Tel Abyad’da da bunlara rastlıyoruz. Bunlar Tel Rıfat’ta da var. Ne Rusya ne Amerika bu terör örgütlerini verdikleri ne saatlerde ne de günlerde temizleyebilmiş değil. Trump ile konuşacağız, döndükten sonra Putin ile de tekrar telefon görüşmesiyle bu gelişmeleri değerlendirme imkânı bulacağız. Çünkü İdlib’de de benzer bazı sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor.

NATO NE İŞ YAPIYOR

(PKK/YPG’nin çekilmemesi nedeniyle güvenli bölge planlarında değişiklik olup olmadığı) Planları yaparsınız, bu planların bazıları çok böyle planlandığı gibi yürür, bazıları da sıkıntılı olur, aksayarak yürür. Şu anda bölgede beraber güvenli bölge, devriye çalışmaları yapıyoruz. Yapıyoruz da yani neticeye bakın. Neticeye gelince herhangi bir netice maalesef yok. Biz Amerika, Rusya ile bugüne kadar yürüttüğümüz samimi çalışmayı, bundan sonra da kararlı bir şekilde yürütmek istiyoruz. NATO Paktı içinde yer alan ülkeler olarak NATO’nun buraya şu ana kadar eğilmediği bu süreci gözden geçirmesi lazım, artık eğilmesi lazım. Liderler Zirvesi’nde bunları tepeden tırnağa gündeme getireceğiz. NATO ne iş yapıyor? Bu 5. madde ne işe yarar?

DEAŞ’LILARI ALMIŞLAR, ALMAMIŞLAR...

(DEAŞ’lıların iadesi) Orada sınırda kalmış kalmamış artık onlar bizi çok da ilgilendirmiyor. Biz şimdi bunları göndermeye devam edeceğiz. Yani burada almışlar, almamışlar, bunlar bizi pek de ilgilendirmiyor. Bunların başka belki planları da olabilir. Onları da yeri geldiği zaman uygulamaya koyarız.”

AB'YE: MÜZAKERELER BİR ANDA BİTEBİLİR

(AB Dış İlişkiler Konseyi’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine ilişkin kararı) AB bir şeyi unutuyor. Çünkü Avrupa Birliği’nde şu anda görev yapanların birçoğu siyasette hâlâ çok yeni. Bunların birçoğu da maalesef yeniliğin verdiği cehaletle yaklaşıyorlar. Uluslararası hukukun herhangi bir hak vermediği ülkeler buralarda kendilerine göre çalışma yapma hakkını elde ediyor. Türkiye’ye gelince ‘Türkiye buralara giremez, yaptırım uygulayacağız’ diyorlar. Zaten siz bize 1959’dan beri yaptırım uyguluyorsunuz. ‘Aldık, alacağız’ diye sürekli Türkiye’yi oyaladınız. Hangi ülkeler geldi geçti, onları Avrupa üyesi yaptınız ama Türkiye’ye karşı hiçbir zaman verdiğiniz sözleri tutmadınız. Ey AB şunu bilin, Türkiye, sizin bugüne kadar tanıdığınız ülkelerden biri değil. Şu anda sizinle müzakere masasında olan bir ülke. Bu müzakere masasında olmak da bizi bağlamaz. Bunu da bilmenizi istiyoruz. Bu müzakereler bir anda da bitebilir. Şu anda 4 milyon mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir Türkiye’ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin. Bu kadar DEAŞ’lıyı şu anda cezaevlerinde bulunduran ve aynı şekilde Suriye tarafında bulunanları da kontrol altında tutan bir Türkiye’ye karşı takındığınız tavrı iyi gözden geçirin. Bunları siz hafife alıyor olabilirsiniz, bu kapılar açılır bu DEAŞ’lılar da size gönderilmeye başlandı, gönderilir. Ondan sonra siz başınızın çaresine bakın. Türkiye’ye gelip de Kıbrıs’taki bu gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye de kalkmayın.

SURİYE’DE YENİ HAYAT

ERDOĞAN ‘New Life in Syria’ başlıklı kitapçığı göstererek ABD’de, güvenli bölge konusunda hazırlanan belgeleri, Suriye’deki durumu, bütün plan ve projeleri anlatacaklarını söyledi.