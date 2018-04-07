Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ne olur oğlumu hastaneye kaldırın

    Ne olur oğlumu hastaneye kaldırın

    İHA
    07.04.2018 - 22:46 | Son Güncelleme:

    Eskişehir’de geçirdiği havale sonucunda bir senedir yatağa bağlı olarak yaşayan 23 aylık Ömer Ali Boztepe'nin her geçen gün durumu ağırlaşırken, annesi Derya Boztepe yetkililere, “Ne olur oğlumu hastaneye kaldırın” diye yalvarıyor.

    Anne Boztepe, 11 ay normal bebek gibi yaşamını sürdüren Ömer Ali’nin boğazı tıkandığı için 24 saat başında nöbet tutuyor. Oğluna kriz geldiği anda boğazını temizliyor. Havale sonucunda ayakları da yana doğru açılan Ömer Ali, beslendiği mamalardan kilo alıyor.

    Ömer Ali'nin durumunu bilen birkaç hayırseverin günlük ihtiyaç konusunda yardımcı olduklarını belirten anne Derya Boztepe şunları anlattı: “Devlet hastanesi başhekiminin yardımıyla Sağlık Bakanlığı'na Ömer’in tedavisine onay için dilekçe gönderdik. 1.5 ay oldu. Ben çocuğumun onay gelene kadar hastanede yatırılmasını istiyorum. Hastanede enfeksiyon riskinin olduğunu söylediler. Ama çocuğumun durumu evde daha kötü. Allah hiçbir anneye bunu yaşatmasın. Doktorlar, 'Çocuğun sadece uzun yaşaması için bakıma ihtiyacı var' dediler. Zaten ben bakımını yapıyorum, o sıkıntı değil. Ben çocuğumun başında 24 saat kalmaya devam da edebilirim. Ama sıkıntı şu: Ömer gün geçtikçe kötüleşiyor. Kalp atışları 280'e çıkıyor. Tamam bakımını zaten yapıyorum ama ben bir doktor değilim. Ben çocuğumun muayenesini yapamam. Kötüleştiğinde ne yapacağım?”

    Etiketler: Eskişehir , havale geçirme , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri