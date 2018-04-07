Ne olur oğlumu hastaneye kaldırın

Anne Boztepe, 11 ay normal bebek gibi yaşamını sürdüren Ömer Ali’nin boğazı tıkandığı için 24 saat başında nöbet tutuyor. Oğluna kriz geldiği anda boğazını temizliyor. Havale sonucunda ayakları da yana doğru açılan Ömer Ali, beslendiği mamalardan kilo alıyor.



Ömer Ali'nin durumunu bilen birkaç hayırseverin günlük ihtiyaç konusunda yardımcı olduklarını belirten anne Derya Boztepe şunları anlattı: “Devlet hastanesi başhekiminin yardımıyla Sağlık Bakanlığı'na Ömer’in tedavisine onay için dilekçe gönderdik. 1.5 ay oldu. Ben çocuğumun onay gelene kadar hastanede yatırılmasını istiyorum. Hastanede enfeksiyon riskinin olduğunu söylediler. Ama çocuğumun durumu evde daha kötü. Allah hiçbir anneye bunu yaşatmasın. Doktorlar, 'Çocuğun sadece uzun yaşaması için bakıma ihtiyacı var' dediler. Zaten ben bakımını yapıyorum, o sıkıntı değil. Ben çocuğumun başında 24 saat kalmaya devam da edebilirim. Ama sıkıntı şu: Ömer gün geçtikçe kötüleşiyor. Kalp atışları 280'e çıkıyor. Tamam bakımını zaten yapıyorum ama ben bir doktor değilim. Ben çocuğumun muayenesini yapamam. Kötüleştiğinde ne yapacağım?”