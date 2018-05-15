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    'Ne olur beni kurtarın, kocam beni öldürecek'

    Hürriyet Haber
    15.05.2018 - 06:21 | Son Güncelleme:

    İzmir ’de yaşayan Mutlu B (22), kendisine şiddet uygulayan kocasına boşanma davası açtıktan sonra karşı karşıya kaldığı tehditler yüzünden dışarı bile çıkamadığını belirtip "Ne olur beni kurtarın, ölmek istemiyorum. Feryat edip de öldürülen diğer kadınlar gibi olmak istemiyorum" dedi.

    İzmirli 22 yaşındaki Mutlu B, arkadaş ortamında tanışıp evlendiği ve bir çocuk dünyaya getirdiği eşi Doğukan İhsan B'ye, şiddetli geçimsizlik ve sürekli şiddet gördüğü için boşanma davası açtı.

    KOCA SERBEST KALDI

    Çılgına dönen öfkeli koca Doğukan İhsan B, eşini darp etti. Eşinin elinden kurtulan genç kadın evi terk edip polise şikayetçi olduktan sonra 2 yaşındaki oğlunu alıp ailesinin yanına yerleşti. Eşine şiddetten ifadesi alınan koca serbest kaldı.

    SENİ KİMSE KURTARAMAZ

    Kocasının serbest kaldıktan sonra sürekli telefonla arayıp 'Seni kimse elimden kurtaramaz, senin canını almaya geleceğim; hem de hiç ummadığın anda' diyerek tehditler savurduğunu belirten gözü yaşlı genç kadın, "Ne olur beni kurtarın, ölmek istemiyorum. Feryat edip de öldürülen diğer kadınlar gibi olmak istemiyorum" dedi.

    KORUMAYA ALSINLAR

    "Devlet beni korusun" diyen Mutlu B, "Adımı soyadımı ve T.C'mi değiştirip beni bilinmeyen bir kentte koruma altına alsınlar. Bana telefon açıp senin uyurken canını alacağım diyerek tehdit ediyor. Bu cesareti rahatlıkla buluyor. Gazete ve TV'lerde gördüğüm gibi koca dehşeti ile ölmek istemiyorum" dedi. Yeni Asır

    Etiketler: Kadın cinayeti , izmir , HABER , haberler , gündem
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